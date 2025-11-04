Tisza app: Made in Ukrajna!

Az új, kiszivárgott nevek között találjuk azt az Andrij Galeljukot is, aki a már hírhedt PettersonAppsnál dolgozik – figyelmeztetett a fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője a tiszás adatbotrány kapcsán.

Szentkirályi Alexandra ugyanakkor jelezte, az ukrán cég másik fejlesztője, Miroslav Tokar neve a legutóbbi adatszivárgásnál ott volt adminisztrátorként Radnai Márk, a Tisza alelnöke mellett.

De hol hálózták be a Tiszát?

– tette fel a kérdést Szentkirályi. Emlékeztetett: maga Radnai mondta el azt korábban, hogy kiutazott Berlinbe, egy politikai-szakmai eseményre, hogy beszéljen több termékfejlesztővel.

Ez a májusi Gitex Europe technológiai kiállítás volt, amelyen – milyen meglepő! – ott volt a PettersonApps is.

Megtörtént tehát a frigy, Radnai kapott egy visszautasíthatatlan ajánlatot, azóta pedig kétszázezer magyar ember adata Volodimir Zelenszkijnél és a világhálón landolt.

Kecskére bízták a káposztát

– Ennyire ostobák, hogy épp az ukránokra bíznák a magyarok adatait? Vagy esetleg más áll a háttérben? Erre válaszolj, Péter! – szögezte a kérdést a Tisza-vezérnek a frakcióvezető.

Szentkirályi emlékeztetett, a Tisza Pártnál már a saját szavazóik sincsenek biztonságban. Visszaélnek minden magyar bizalmával. Úgy árulják ki az adatainkat, ahogy azt az egész országgal tennék.

Péter, vállald a felelősséget!

– zárta a bejegyzését Szenkirályi Alexandra.