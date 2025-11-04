Az elemző szerint az egész Tisza Párt veszélyes hazánk szuverenitására + videó

– Nem mutogathatnak másokra, sem az oroszokra, ahogy ezt először tették, sem pedig a kormányra, vagy bárki másra – hívta fel a figyelmet Pálfalvi Milán. A Nézőpont szakértője lapunknak kifejtette: a Tisza Párt volt az adatkezelő, ők felelősek az adatbiztonságért, és nekik kellett volna garantálniuk, hogy nem történik adatszivárgás.

Az Tiszás adatszivárgás súlyos kockázatot rejt Fotó: Máté Krisztián



Még egy mobilapplikációt sem lehet rájuk bízni

Pálfalvi Milán véleménye szerint az eset kapcsán megállapítható az alkalmatlanság kérdése. Úgy fogalmazott, kiderült, hogy:

a Tisza Pártra és Magyar Péterre nemhogy egy ország vezetését, de még egy mobilapplikációt sem lehet rábízni.

A Nézőpont Intézet szakértője hozzátette, Brüsszelt ez aligha érdekli, sokkal inkább azzal foglalkoznak, hogy tudnak-e Magyar Péter vezetésével bábkormányt ültetni a magyar emberek nyakába.

Ami a legfontosabb most, hogy Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn összehívta a nemzetbiztonsági ügyekért felelős kormánytagokat, hogy kivizsgálják a Tisza adatszivárgási ügyét. Ez a vizsgálat lesz hivatott feltárni a részleteket.

De amit a meglévő információk alapján már most megállapíthatunk – mutatott rá –, hogy akár szakmai hiba, akár politikai függés miatt vált nyilvánossá kétszázezer magyar ember adata, az Magyar Péter és a Tisza párt egyértelmű felelőtlenségének a következménye.

Karácsony lehet a soron következő brüsszeli bábu?

A szakértő arra is kitért, hogy ha kiderülne, hogy a brüsszeli elit áll a háttérben, és új bábot kell keresniük, akkor fogy a Tisza elnöke körül a levegő, és Karácsony Gergely már dörzsölheti a tenyerét.

Pálfalvi Milán szerint a főpolgármester lehet az a Brüsszel által favorizált politikus, aki beugorhat Magyar Péter helyére.

A botrány kapcsán a Nézőpont szakértője hangsúlyozta, hogy az nem csupán Magyar Péterről, hanem az egész pártról szól, arról, hogy ez a társaság micsoda veszélyt jelent Magyarország szuverenitására. Sőt, ma kétszázezer magyar állampolgár adatát kínálja tálcán a Tisza Párt az ukránoknak, de ha Brüsszel akarata szerint kormányon lennének, akkor veszélybe kerülne a magyarok minden adata, és az ország önállósága is.