Az elemző szerint az egész Tisza Párt veszélyes hazánk szuverenitására + videó

– Nem mutogathatnak másokra, sem az oroszokra, ahogy ezt először tették, sem pedig a kormányra, vagy bárki másra – hívta fel a figyelmet Pálfalvi Milán. A Nézőpont szakértője lapunknak kifejtette: a Tisza Párt volt az adatkezelő, ők felelősek az adatbiztonságért, és nekik kellett volna garantálniuk, hogy nem történik adatszivárgás.
Még egy mobilapplikációt sem lehet rájuk bízni
Pálfalvi Milán véleménye szerint az eset kapcsán megállapítható az alkalmatlanság kérdése. Úgy fogalmazott, kiderült, hogy:
a Tisza Pártra és Magyar Péterre nemhogy egy ország vezetését, de még egy mobilapplikációt sem lehet rábízni.
A Nézőpont Intézet szakértője hozzátette, Brüsszelt ez aligha érdekli, sokkal inkább azzal foglalkoznak, hogy tudnak-e Magyar Péter vezetésével bábkormányt ültetni a magyar emberek nyakába.
Ami a legfontosabb most, hogy Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn összehívta a nemzetbiztonsági ügyekért felelős kormánytagokat, hogy kivizsgálják a Tisza adatszivárgási ügyét. Ez a vizsgálat lesz hivatott feltárni a részleteket.
De amit a meglévő információk alapján már most megállapíthatunk – mutatott rá –, hogy akár szakmai hiba, akár politikai függés miatt vált nyilvánossá kétszázezer magyar ember adata, az Magyar Péter és a Tisza párt egyértelmű felelőtlenségének a következménye.
Karácsony lehet a soron következő brüsszeli bábu?
A szakértő arra is kitért, hogy ha kiderülne, hogy a brüsszeli elit áll a háttérben, és új bábot kell keresniük, akkor fogy a Tisza elnöke körül a levegő, és Karácsony Gergely már dörzsölheti a tenyerét.
Pálfalvi Milán szerint a főpolgármester lehet az a Brüsszel által favorizált politikus, aki beugorhat Magyar Péter helyére.
A botrány kapcsán a Nézőpont szakértője hangsúlyozta, hogy az nem csupán Magyar Péterről, hanem az egész pártról szól, arról, hogy ez a társaság micsoda veszélyt jelent Magyarország szuverenitására. Sőt, ma kétszázezer magyar állampolgár adatát kínálja tálcán a Tisza Párt az ukránoknak, de ha Brüsszel akarata szerint kormányon lennének, akkor veszélybe kerülne a magyarok minden adata, és az ország önállósága is.