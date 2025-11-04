Pálfalvi MilánadatszivárgásTisza Párt

Az elemző szerint az egész Tisza Párt veszélyes hazánk szuverenitására + videó

A Tisza Párt súlyos felelőtlenségére hívta fel a figyelmet Pálfalvi Milán az adatszivárgás kapcsán. A Nézőpont Intézet szakértője szerint a kétszázezer magyar állampolgárt érintő botrány az ellenzéki formáció teljes alkalmatlanságát bizonyítja.

Magyar Nemzet
2025. 11. 04. 13:30
Fotó: Hatlaczki Balázs
– Nem mutogathatnak másokra, sem az oroszokra, ahogy ezt először tették, sem pedig a kormányra, vagy bárki másra – hívta fel a figyelmet Pálfalvi Milán. A Nézőpont szakértője lapunknak kifejtette: a Tisza Párt volt az adatkezelő, ők felelősek az adatbiztonságért, és nekik kellett volna garantálniuk, hogy nem történik adatszivárgás.

adatszivárgás
Az Tiszás adatszivárgás súlyos kockázatot rejt Fotó: Máté Krisztián


Még egy mobilapplikációt sem lehet rájuk bízni

Pálfalvi Milán véleménye szerint az eset kapcsán megállapítható az alkalmatlanság kérdése. Úgy fogalmazott, kiderült, hogy:

a Tisza Pártra és Magyar Péterre nemhogy egy ország vezetését, de még egy mobilapplikációt sem lehet rábízni.

A Nézőpont Intézet szakértője hozzátette, Brüsszelt ez aligha érdekli, sokkal inkább azzal foglalkoznak, hogy tudnak-e Magyar Péter vezetésével bábkormányt ültetni a magyar emberek nyakába.

Ami a legfontosabb most, hogy Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn összehívta a nemzetbiztonsági ügyekért felelős kormánytagokat, hogy kivizsgálják a Tisza adatszivárgási ügyét. Ez a vizsgálat lesz hivatott feltárni a részleteket.

De amit a meglévő információk alapján már most megállapíthatunk – mutatott rá –, hogy akár szakmai hiba, akár politikai függés miatt vált nyilvánossá kétszázezer magyar ember adata, az Magyar Péter és a Tisza párt egyértelmű felelőtlenségének a következménye.

Karácsony lehet a soron következő brüsszeli bábu?

A szakértő arra is kitért, hogy ha kiderülne, hogy a brüsszeli elit áll a háttérben, és új bábot kell keresniük, akkor fogy a Tisza elnöke körül a levegő, és Karácsony Gergely már dörzsölheti a tenyerét. 

Pálfalvi Milán szerint a főpolgármester lehet az a Brüsszel által favorizált politikus, aki beugorhat Magyar Péter helyére.

A botrány kapcsán a Nézőpont szakértője hangsúlyozta, hogy az nem csupán Magyar Péterről, hanem az egész pártról szól, arról, hogy ez a társaság micsoda veszélyt jelent Magyarország szuverenitására. Sőt, ma kétszázezer magyar állampolgár adatát kínálja tálcán a Tisza Párt az ukránoknak, de ha Brüsszel akarata szerint kormányon lennének, akkor veszélybe kerülne a magyarok minden adata, és az ország önállósága is.

Az adatszivárgás következményeit részletezve elmondta: a legrosszabb forgatókönyv szerint az ukrán katonai titkosszolgálat megfigyelheti az érintett kétszázezer magyar állampolgárt, hozzáférhettek a mobileszközükön tárolt fényképekhez, levelezésekhez, bejelentkezési jelszavakhoz, banki információkhoz. Mindez Magyar Péternek és a Tisza Pártnak köszönhetően történhetett meg.

Rétvári Bence is figyelmeztetett

Az Igazság órája című műsorban Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára is arról beszélt: félti a tiszásokat az internetes csalóktól, mivel azoknak most sokkal könnyebb dolguk van, miután kikerültek az adatok.

A tiszások még semmi jót nem kaptak Magyar Pétertől, cserébe az adataik kint vannak a világhálón

– mutatott rá az államtitkár hozzátéve, hogy a Tisza elnöke arra sem képes, hogy a saját embereit ne tegye ki veszélynek.


Marcin Romanowski
idezojelekDonald Tusk

Magyar Péter „szeretetországa” Tusk varsói receptje szerint készül

Marcin Romanowski avatarja

Lengyelországban „jogállamiság” helyett intézményesített erőszak uralkodik.

