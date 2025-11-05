Tarr Zoltán idegesen menekülőre fogta, amikor az adatszivárgási botrányról kérdezték + videó

Nem tagadta nyíltan Tarr Zoltán, hogy súlyos adatszivárgás történt a Tisza Pártnál, ugyanakkor meglehetősen agresszívan hárította el a riporteri kérdéseket Brüsszelben, amelyek a botrány körülményeire vonatkoztak. Amikor a Hír TV munkatársa rákérdezett, hogy a Tiszánál mire alapozzák a magyar kormányt érintő vádjaikat, a párt alelnöke azonnal menekülőre fogta a dolgot.

Ahelyett, hogy válaszolt volna, egy soron következő felszólalásra hivatkozva akarta elodázni a kellemetlen helyzetet.

Felszólalásom lesz, erről egyeztettem a kollégámmal, muszáj bemennem ezt megtenni. Köszönöm a megértését

– hangzott az ügyetlen hárítás. A riporter jogosan firtatta a politikus feltűnő idegességét és hangos, kissé agresszív reakcióját. Tarr Zoltán ezt is tagadni próbálta, ám a zavar egyértelmű volt.



Magyar Péter letiltott minden nyilatkozatot?

A feszült jelenet arra is rávilágított, hogy a párt alelnöke vélhetően nyilatkozattilalom alatt áll a botrány kapcsán. Amikor a Hír TV riportere szembesítette a politikust azzal a felvetéssel, hogy feltehetően Magyar Péter, a párt vezetője tiltotta le a nyilatkozásról, a zavart Tarr szinte elszólta magát, majd kijelentette:

Nem akarok nyilatkozni.

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, a hétvégén kétszázezer nevet és megannyi adatot tartalmazó lista került nyilvánosságra a tiszás mobilhasználókról. Az interneten elérhető adatbázis megerősítette: bár Magyar Péterék tagadták, több ukrán szakember is részt vehetett a Tisza Párt mobiltelefonos alkalmazásának kifejlesztésében, tesztelésében. A Tisza adatszivárgási botrányának körülményei felvetették, hogy akár több százezer magyar adatai is ukrán kézbe kerülhettek.

Az esetet immár a rendőrség vizsgálja, az adatszivárgás ügyében ugyanis feljelentés született.