Magyar Péter „pici szuverenitás” feladásáról beszél, Menczer súlyos következményekre figyelmeztet + videó

A Tisza Párt vezére meglehetősen sajátos módon viszonyul az önrendelkezéshez. „Valóban egy nagyon pici szuverenitásról le kellene mondani” – mondta korábban Magyar Péter, amire Menczer Tamás a közösségi oldalán megosztott videóban határozottan reagált. A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója élesen bírálta a tiszás politikus felvetését a szuverenitás „kismértékű” feladásáról.

Menczer Tamás úgy fogalmazott, hogy szerinte ez a „pici lemondás” a háborúba sodródást, a migrációs politikai engedményeket és a brüsszeli utasítások maradéktalan végrehajtását hozná magával.

Ez azt jelenti, hogy minden brüsszeli parancsot teljesítünk, és a magyar emberektől elvett pénzt háborús célokra küldjük tovább

– hangsúlyozta a videóban.

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója kiemelte:

a kormány nem hajlandó lemondani semmilyen jogkörről. Szerinte az Európai Unió működése nem a szuverenitás feladásáról szól, hanem közös hatáskörök gyakorlásáról, amelyekbe a tagállamok saját döntésük alapján mennek bele.

„Nem adunk fel a szuverenitásból egy centimétert sem” – tette hozzá.

A kommunikációs igazgató szerint félreértés – vagy szándékos félremagyarázás –, amikor európai szereplők az önálló döntési jog csökkentését szorgalmazzák.

Ha kicsit szigorúbb vagyok, akkor azt mondom, a brüsszeli bábfigurák gondolkodnak úgy, hogy feladják a szuverenitást.

– fogalmazott Menczer Tamás.

