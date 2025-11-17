Magyar PéterMenczer Tamásháborúszuverenitás

Magyar Péter „pici szuverenitás” feladásáról beszél, Menczer súlyos következményekre figyelmeztet + videó

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója elmagyarázta, hogy ez miért lenne nagyon veszélyes irány Magyarország számára „lemondani egy nagyon pici szuverenitásról”

Magyar Nemzet
2025. 11. 17. 17:02
A Tisza Párt vezére meglehetősen sajátos módon viszonyul az önrendelkezéshez. „Valóban egy nagyon pici szuverenitásról le kellene mondani” – mondta korábban Magyar Péter, amire Menczer Tamás a közösségi oldalán megosztott videóban határozottan reagált. A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója élesen bírálta a tiszás politikus felvetését a szuverenitás „kismértékű” feladásáról.

Sajószentpéter, 2025. november 12. Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a kormánypártok országjárásának sajószentpéteri fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón 2025. november 12-én. MTI/Vajda János
Menczer Tamás Fotó: Vajda János / MTI 

Menczer Tamás úgy fogalmazott, hogy szerinte ez a „pici lemondás” a háborúba sodródást, a migrációs politikai engedményeket és a brüsszeli utasítások maradéktalan végrehajtását hozná magával. 

Ez azt jelenti, hogy minden brüsszeli parancsot teljesítünk, és a magyar emberektől elvett pénzt háborús célokra küldjük tovább

– hangsúlyozta a videóban.

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója kiemelte: 

a kormány nem hajlandó lemondani semmilyen jogkörről. Szerinte az Európai Unió működése nem a szuverenitás feladásáról szól, hanem közös hatáskörök gyakorlásáról, amelyekbe a tagállamok saját döntésük alapján mennek bele. 

„Nem adunk fel a szuverenitásból egy centimétert sem” – tette hozzá.

A kommunikációs igazgató szerint félreértés – vagy szándékos félremagyarázás –, amikor európai szereplők az önálló döntési jog csökkentését szorgalmazzák. 

Ha kicsit szigorúbb vagyok, akkor azt mondom, a brüsszeli bábfigurák gondolkodnak úgy, hogy feladják a szuverenitást. 

– fogalmazott Menczer Tamás. 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza vezére (Forrás: AFP)


Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

