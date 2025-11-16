Menczer Tamás: Magyar Péter egy rossz rongybaba, egy bábfigura, akit pórázon irányítanak

– Olyan miniszterelnököt akarok Magyarországnak, akiről Donald Trump , az Egyesült Államok elnöke mondja azt, hogy egy erős vezető, és nem olyan miniszterelnököt akarok, aki csak nőkkel bátor, és ha férfiakkal találkozik, akkor meg reszket – mondta Menczer Tamás, a Fidelitas kongresszusán tartott beszédében.

Menczer Tamás Győrben. Fotó: Facebook

Úgy folytatta:

olyan miniszterelnököt akar Magyarországnak, akit ugyan mindenki szeretne irányítani egész Európában, de senki nem tud, mert csak a magyar érdeket tartja szem előtt.

És nem olyan miniszterelnököt akar, aki egy rossz rongybaba, egy bábfigura, akit pórázon irányítanak.

– Olyan miniszterelnököt akarok, aki rutinos, tapasztalt, higgadt és megbízható, és nem olyan miniszterelnököt, akihez át kellene irányítani az ápolókat a Márki-Zaytól. És olyan miniszterelnököt akarok, aki megvédi az országot és teljesíti minden vállalását, és nem olyat, aki akkor is hazudik, amikor kérdez – foglalta össze Menczer Tamás.