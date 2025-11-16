Menczer TamásOrbán ViktorFidelitasMagyar Péter

Menczer Tamás: Magyar Péter egy rossz rongybaba, egy bábfigura, akit pórázon irányítanak

A Fidesz kommunikációs igazgatója összehasonlította Orbán Viktor miniszterelnök és Magyar Péter, a Tisza Párt elnökének vezetői képességeit a Fidelitas kongresszusán elmondott beszédében.

2025. 11. 16. 13:37
Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI Fotószerkesztõség
– Olyan miniszterelnököt akarok Magyarországnak, akiről Donald Trump , az Egyesült Államok elnöke mondja azt, hogy egy erős vezető, és nem olyan miniszterelnököt akarok, aki csak nőkkel bátor, és ha férfiakkal találkozik, akkor meg reszket – mondta Menczer Tamás, a Fidelitas kongresszusán tartott beszédében. 

Menczer Tamás Győrben. Fotó: Facebook

Úgy folytatta: 

olyan miniszterelnököt akar Magyarországnak, akit ugyan mindenki szeretne irányítani egész Európában, de senki nem tud, mert csak a magyar érdeket tartja szem előtt. 

És nem olyan miniszterelnököt akar, aki egy rossz rongybaba, egy bábfigura, akit pórázon irányítanak.

– Olyan miniszterelnököt akarok, aki rutinos, tapasztalt, higgadt és megbízható, és nem olyan miniszterelnököt, akihez át kellene irányítani az ápolókat a Márki-Zaytól. És olyan miniszterelnököt akarok, aki megvédi az országot és teljesíti minden vállalását, és nem olyat, aki akkor is hazudik, amikor kérdez – foglalta össze Menczer Tamás. 


Borítókép: Menczer Tamás (Fotó: MTI)
 

