Von der Leyen szerint ekkor lesz vége a háborúnak

Az Európai Bizottság, amikor Ukrajnának 2026-ra és 2027-re pénzügyi segítséget tervez, jelenleg abból indul ki, hogy az Oroszország Ukrajna elleni háborúja 2026 végén véget ér – írja az Interfax Ukraine hivatkozva Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének az EU vezetőihez írt, november 17-i keltezésű levelére. Von der Leyen szerint a finanszírozásnak gyorsan kell rendelkezésre állnia és az összes EU-tagállamnak ki kell vennie belőle a részét.

Von der Leyen szerint mindenki viselni fogja Ukrajna támogatásának a terhét

(Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP)

Ukrajna finanszírozási hiányának mértéke jelentős. A Nemzetközi Valutaalap előzetes előrejelzései szerint – feltéve, hogy a háború 2026 végén véget ér, és figyelembe véve az EU, a tagállamok és a nemzetközi partnerek által ígért összes támogatást – Ukrajna továbbra is hatalmas hiánnyal fog szembesülni, amelyet új finanszírozás bevonása nélkül nem lehet leküzdeni

– írta Von der Leyen az Európai Unió államfőinek.

A cikk felidézte, hogy az Európai Tanács 2025 októberében kötelezettséget vállalt arra, hogy „foglalkozik Ukrajna 2026–2027-es sürgős finanszírozási szükségleteivel, beleértve a katonai és védelmi erőfeszítéseit is”.