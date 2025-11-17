Ursula von der LeyenenUkrajnaEurópai Bizottság

Von der Leyen szerint ekkor lesz vége a háborúnak

Az Európai Bizottság elnöke szerint olyan költségvetésre lesz szükség Ukrajna támogatásához, amely azonnal rendelkezésre áll. Emellett Ursula von der Leyen arról is beszélt, hogy a felmerülő terheket az EU-tagállamok közösen kell, hogy viseljék.

Magyar Nemzet
2025. 11. 17. 15:08
Fotó: YVES HERMAN Forrás: POOL
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Európai Bizottság, amikor Ukrajnának 2026-ra és 2027-re pénzügyi segítséget tervez, jelenleg abból indul ki, hogy az Oroszország Ukrajna elleni háborúja 2026 végén véget ér – írja az Interfax Ukraine hivatkozva Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének az EU vezetőihez írt, november 17-i keltezésű levelére. Von der Leyen szerint a finanszírozásnak gyorsan kell rendelkezésre állnia és az összes EU-tagállamnak ki kell vennie belőle a részét.  

Von der Leyen szerint mindenki viselni fogja Ukrajna támogatásának a terhét
Von der Leyen szerint mindenki viselni fogja Ukrajna támogatásának a terhét 
(Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP)

Ukrajna finanszírozási hiányának mértéke jelentős. A Nemzetközi Valutaalap előzetes előrejelzései szerint – feltéve, hogy a háború 2026 végén véget ér, és figyelembe véve az EU, a tagállamok és a nemzetközi partnerek által ígért összes támogatást – Ukrajna továbbra is hatalmas hiánnyal fog szembesülni, amelyet új finanszírozás bevonása nélkül nem lehet leküzdeni 

– írta Von der Leyen az Európai Unió államfőinek.

A cikk felidézte, hogy az Európai Tanács 2025 októberében kötelezettséget vállalt arra, hogy „foglalkozik Ukrajna 2026–2027-es sürgős finanszírozási szükségleteivel, beleértve a katonai és védelmi erőfeszítéseit is”.

Az Európai Bizottság elnöke négy kulcsfontosságú paramétert határozott meg az Ukrajnának nyújtandó pénzügyi támogatáshoz: 

  • a finanszírozásnak gyorsan rendelkezésre kell állnia, az első kifizetésekre 2026 második negyedévének elején kell sort keríteni; 
  • minden új pénzügyi csomagnak biztosítania kell, hogy ne rójon további költségvetési terhet Ukrajnára; 
  • a finanszírozásnak elég rugalmasnak kell lennie ahhoz, hogy figyelembe vegye az Ukrajna 2026–27-es pontos finanszírozási igényeivel kapcsolatos jelentős bizonytalanságokat; 
  • és biztosítani kell Ukrajna finanszírozása „terheinek” méltányos megosztását az EU nemzetközi partnereivel.

Az Európai Bizottság becslései szerint Ukrajnának 2026-ban több mint 71 milliárd euró külső finanszírozásra lesz szüksége, amelyből több mint 51 milliárd eurót katonai szükségletekre fordítanak. Az EU biztosítja, hogy a befagyasztott orosz eszközök Ukrajna pénzügyi támogatására való felhasználásának kérdése továbbra is napirenden van, és a végső döntés 2025 decemberében születik meg.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnök (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekOrbán Viktor

Falvédőre!

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu