A New York Times elemzése szerint az elnök, aki 2019-ben a korrupció elleni harc zászlajával érkezett a hatalomba, ma már zárt körben hoz döntéseket Ukrajna jövőjéről. Bár Zelenszkij neve nem merült fel közvetlenül a nyomozati anyagokban, a felelősség kérdése elkerülhetetlenül felmerül.

Korrupciós botrányok sorára derül fény Ukrajnában

Mindössze néhány hete írtunk róla, hogy már az ukrán sajtónak is szemet szúrnak Zelenszkij korrupciós ügyei. Az ukrán Fire Point vállalat, amely ma nagy hatótávolságú drónokat gyárt, korábban a filmiparban tevékenykedett, és közvetlenül kapcsolódik az elnök filmes karrierjéhez is. A cég mielőtt Ukrajna egyik legnagyobb hadiipari beszállítójává vált, olyan filmekhez biztosított szolgáltatásokat, amelyekben Volodimir Zelenszkij játszotta a főszerepet, többek között a Nyolc legjobb randi című alkotásban.