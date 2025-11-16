Az ukrán társadalom napok óta feszült figyelemmel követi a legújabb korrupciós botrány fejleményeit, mivel Zelenszkij közeli köre is érintett az ügyben. A nyomozás középpontjában álló Mindics – akit a felvételeken „Karlsson” fedőnéven emlegetnek – és társai rengeteg pénzt tettek zsebre az Energoatom szerződéseivel összefüggésben.
Korrupciós botrány Ukrajnában: belülről rohad az állami gépezet
Ukrajnában hatalmas politikai vihart kavart az Energoatom körüli korrupciós ügy, amelyben miniszterek, vállalkozók és magas rangú tisztségviselők neve merült fel. A nyomozás szerint jelentős összegek tűntek el, miközben több érintett még a kihallgatások előtt elhagyta az országot. A legutóbb nyilvánosságra került korrupciós botrány csak a jéghegy csúcsa.
A legújabb korrupciós botrány nem pusztán politikai ügy: közvetlenül érinti a lakosság energiaellátásának biztonságát és a fronton harcoló katonák esélyeit.
A nyugati szakértők arra figyelmeztettek, hogy a botrány könnyen politikai válságot idézhet elő, mivel Zelenszkij közeli köre is érintett az ügyben, így az ukrán elnök csábító célpont az ellenzék számára, és a belső instabilitás akár katonai következményekkel is járhat.
Ennek fényében a brüsszeli szövetségesek óvatosabban fogalmaznak, ugyanakkor átláthatósági reformokat várnak.
A Politico értesülései szerint egyes EU-tagok már jelezték, hogy a jövőbeni támogatásoknál feltételekhez kötnék a pénzek felhasználását, különösen az energiapiacon. Mások – köztük Németország és Litvánia – továbbra is egységes fellépést sürgetnek, hangsúlyozva, hogy a támogatás megvonása épp az orosz agresszió malmára hajtaná a vizet.
További Külföld híreink
A New York Times elemzése szerint az elnök, aki 2019-ben a korrupció elleni harc zászlajával érkezett a hatalomba, ma már zárt körben hoz döntéseket Ukrajna jövőjéről. Bár Zelenszkij neve nem merült fel közvetlenül a nyomozati anyagokban, a felelősség kérdése elkerülhetetlenül felmerül.
Korrupciós botrányok sorára derül fény Ukrajnában
Mindössze néhány hete írtunk róla, hogy már az ukrán sajtónak is szemet szúrnak Zelenszkij korrupciós ügyei. Az ukrán Fire Point vállalat, amely ma nagy hatótávolságú drónokat gyárt, korábban a filmiparban tevékenykedett, és közvetlenül kapcsolódik az elnök filmes karrierjéhez is. A cég mielőtt Ukrajna egyik legnagyobb hadiipari beszállítójává vált, olyan filmekhez biztosított szolgáltatásokat, amelyekben Volodimir Zelenszkij játszotta a főszerepet, többek között a Nyolc legjobb randi című alkotásban.
További Külföld híreink
A Kiel Institute adatai szerint 2025 áprilisáig a nyugati országok több mint 200 milliárd eurót mozgósítottak Ukrajna támogatására, melynek jelentős része fegyverekre, hadianyagra és hadiipari fejlesztésekre ment. Mégis, mindeközben sorra érkeznek a hírek túlszámlázott drónokról, silány minőségű felszerelésekről és gyanús cégeknek juttatott szerződésekről.
Az amerikai védelmi minisztérium főfelügyelője szerint 62,2 millió dollár értékű, úgynevezett EEUM-jelzésű hadifelszerelés – köztük éjjellátó eszközök, rakétaindító egységek és páncéltörő fegyverek – tűnt el Ukrajnában.
További Külföld híreink
Augusztusban hat ember – közöttük egy parlamenti képviselő és egy kormánytisztviselő – ellen emeltek vádat egy drónbeszerzéssel kapcsolatos korrupciós ügyben. A nemzeti korrupcióellenes nyomozóhivatal (NABU) és a korrupció elleni küzdelemre specializálódott különleges ügyészség (SZAP) közös közleményben tudatta:
egy hivatalban levő parlamenti képviselőről, két helyi tisztségviselőről, a nemzeti gárda egyik parancsnokáról és két üzletemberről derült ki, hogy csúszópénzeket fogadtak el. Szándékosan megemelt árakon kötöttek állami szerződéseket katonai drónokat beszállító cégekkel, és az elkövetők esetenként akár a szerződés értékének 30 százalékát is kitevő jutalékot kaptak vissza.
A NABU szerint a 240 ezer dollár (82,6 millió forint) értékű szerződésből 80 ezer dollár volt a csúszópénz. A korrupció vádja nem új Ukrajnában, de a háború éveiben az átláthatatlanság, a közbeszerzések elkerülése, a hadiipari beruházások zárt köre és a számonkérés hiánya különösen súlyos következményekkel jár az ukrán lakosság és a fronton harcoló katonák számára.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Az olaszországi magyarok szentévi zarándoklatot tartottak Rómában
A magyarok átmentek a Szent Péter-bazilika szentkapuján, majd a Magyarok Nagyasszonya kápolnában Törő András, a zarándoklat vezetője mutatott be magyar nyelvű misét.
Donald Trump újra Orbán Viktorról beszélt
Menczer Tamás közösségi oldalán tett közzé videót, amelyben Trump egy brit televíziós csatornának adott interjúban a magyar miniszterelnököt dicsérte.
Megnőtt a migránsok száma a Baleár-szigeteken, az embercsempészek útvonalakat váltottak
Madrid figyelmeztet: a mostani beáramlás csak előszele egy nagyobb migránshullámnak.
Tragédiát okozott a vihar Kaliforniában, többen meghaltak
Szakértők szerint a talajt borító hamu víztaszító tulajdonsága miatt a föld még nehezebben képes elnyelni a vizet.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Az olaszországi magyarok szentévi zarándoklatot tartottak Rómában
A magyarok átmentek a Szent Péter-bazilika szentkapuján, majd a Magyarok Nagyasszonya kápolnában Törő András, a zarándoklat vezetője mutatott be magyar nyelvű misét.
Donald Trump újra Orbán Viktorról beszélt
Menczer Tamás közösségi oldalán tett közzé videót, amelyben Trump egy brit televíziós csatornának adott interjúban a magyar miniszterelnököt dicsérte.
Megnőtt a migránsok száma a Baleár-szigeteken, az embercsempészek útvonalakat váltottak
Madrid figyelmeztet: a mostani beáramlás csak előszele egy nagyobb migránshullámnak.
Tragédiát okozott a vihar Kaliforniában, többen meghaltak
Szakértők szerint a talajt borító hamu víztaszító tulajdonsága miatt a föld még nehezebben képes elnyelni a vizet.