Mint arról lapunk is beszámolt, a Fire Point nevű ukrán startup sikersztoriját korrupciós vádak kísérik. A háborún Zelenszkij filmstúdiós cége is nagyot kaszált: a cég idén már mintegy egymilliárd dollárnyi állami szerződést nyert el és Ukrajna egyik legnagyobb hadiipari beszállítójává vált.

Ezrek tüntettek Ukrajnában, miután Zelenszkij megfosztotta jogköreitől a korrupcióellenes intézményeket Fotó: AFP

A New York Times nemrégiben arról számolt be, hogy az ukrán Fire Point technológiai vállalat – amely ma nagy hatótávolságú drónokat és Flamingo ballisztikus rakétákat gyárt – korábban film- és televíziós produkciók castingügynökségeként működött, írja a Komerszant ukrán lap.