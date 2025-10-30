Rendkívüli

Folytatódik a békemisszió, újabb részletek derültek ki Orbán Viktor és Donald Trump találkozójáról + videó

A háborúból Zelenszkij filmstúdiós cége is nagyot kaszál, filmek helyett túlárazott fegyvereket gyárt

Már az ukrán sajtónak is szemet szúrnak Zelenszkij korrupciós ügyei: a média arról ír, hogy az ukrán Fire Point vállalat, amely ma nagy hatótávolságú drónokat gyárt, korábban a filmiparban tevékenykedett, és közvetlenül kapcsolódik az elnök előző munkásságához.

Sebők Barbara
2025. 10. 30. 9:11
A cég olyan filmekhez biztosított szolgáltatásokat, amelyekben Volodimir Zelenszkij játszotta a főszerepet Forrás: AFP
Mint arról lapunk is beszámolt, a Fire Point nevű ukrán startup sikersztoriját korrupciós vádak kísérik. A háborún Zelenszkij filmstúdiós cége is nagyot kaszált: a cég idén már mintegy egymilliárd dollárnyi állami szerződést nyert el és Ukrajna egyik legnagyobb hadiipari beszállítójává vált.

Ezrek tüntettek Ukrajnában, miután Zelenszkij megfosztotta jogköreitől a korrupcióellenes intézményeket
Ezrek tüntettek Ukrajnában, miután Zelenszkij megfosztotta jogköreitől a korrupcióellenes intézményeket Fotó: AFP

A New York Times nemrégiben arról számolt be, hogy az ukrán Fire Point technológiai vállalat – amely ma nagy hatótávolságú drónokat és Flamingo ballisztikus rakétákat gyárt – korábban film- és televíziós produkciók castingügynökségeként működött, írja a Komerszant ukrán lap.

A lap kiemeli, hogy a cég olyan filmekhez biztosított szolgáltatásokat, amelyekben Volodimir Zelenszkij játszotta a főszerepet, többek között a Nyolc legjobb randi című alkotásban.

Ki áll a vállalat mögött?

  • A Fire Point jelenlegi technológiai igazgatója, Irina Tereh korábban egy betongyártó vállalatot vezetett. 
  • A Fire Point bejegyzett tulajdonosa, Jehor Skalija pedig az At Point nevű ügynökséget vezeti, amely filmekhez keres helyszíneket.

A publikáció rámutat, hogy a vállalat eredete abban az iparágban gyökerezik, ahol Zelenszkij is dolgozott, mielőtt Ukrajna elnökévé választották.

2025-re a Fire Point Ukrajna egyik legnagyobb védelmi beszállítójává vált. A cég mintegy egymilliárd dollár értékű szerződést írt alá, ami az összes ukrán védelmi beszerzés tíz százalékát jelenti. A vállalat fejlesztései között szerepelnek a nagy hatótávolságú FP–1 drónok és a Flamingo rakéták, amelyeket az ukrán fegyveres erők aktívan alkalmaznak.

Korábban, 2024 augusztusában a NABU nyomozást indított a Fire Point ellen. Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) azután kezdett el vizsgálódni a vállalatnál, miután felmerült a gyanúja, hogy a Fire Point túlárazta az alkatrészeket és a hadseregnek szállított drónokat. A vizsgálatban szóba került Timur Mindic üzletember, a Kvartal 95 társtulajdonosa és Zelenszkij hosszú távú üzleti partnere is.

A Fire Point szinte a semmiből robbant be, az ukrán védelmi körökön kívül globálisan abszolút nem volt ismert. Ennek ellenére a védelmi minisztérium drónköltségvetésének egyik legnagyobb kedvezményezettje volt a vállalat. 

A Fire Point megerősítette a vizsgálat tényét, de később a NABU és a SAPO közölte, hogy a Flamingo rakétákkal kapcsolatos ügyben nem folytatnak nyomozást.

Átalakuló ukrán védelmi gazdaság

A New York Times beszámolója ismét felhívta a figyelmet az ukrán filmipar és a háború alatti új védelmi ipari szereplők közötti kapcsolatokra. A Fire Point mára a magánszektor gyors alkalmazkodásának példájává vált, miközben a nemzetközi média és a korrupcióellenes szervezetek érdeklődésének középpontjába került.

Volodimir Zelenszkij elnök szerint Ukrajnának még két-három évig szüksége lesz Európa pénzügyi támogatására
Zelenszkij nyomás alatt tartja a korrupciós ügyeket vizsgáló szervezeteket (Fotó: AFP)

Zelenszkij nyomás alatt tartja a korrupciós ügyeket vizsgáló szervezeteket

Pár napja lapunk arról is írt, hogy ukrán elnök nyomás alatt tartja a korrupciós ügyeket vizsgáló szervezeteket, hogy azok ne tudják felfedni a kormányzati visszaéléseket. Az ukrán Speciális Korrupcióellenes Ügyészség, a SAPO vezetője szerint Zelenszkij semmilyen eszköztől nem riad vissza: folyamatosan félelemben tartja a szervezetek munkatársait, és megfélemlíti azokat is, akik bejelentést tesznek a korrupciós ügyekről.

Júliusban a korrupcióellenes hatóságok függetlenségét gyakorlatilag megszüntető törvényt fogadott el az ukrán parlament. A jogszabály jelentősen kiterjesztette a főügyész hatáskörét a Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség (SAPO) felett. Az intézkedés heves tiltakozásokat váltott ki, majd végül, július végén, a nemzetközi nyomás és a belső tiltakozáshullám után az ukrán parlament elfogadta a 13533-as törvényjavaslatot, amely visszaállítja a független korrupcióellenes intézmények jogköreit.

Korábban már többször beszámoltunk róla, hogy Volodimir Zelenszkij elnöksége alatt a korrupció szintje Ukrajnában soha nem tapasztalt mértékben nőtt. Miközben az ország folyamatosan nyugati támogatásokhoz jut, az elnöki körökhöz és a hadiipari vezetőkhöz köthető szereplők gyanús beszerzésekből és túlárazott szerződésekből profitálnak. A korrupció továbbra is mélyen beágyazott jelenség a Zelenszkij vezette Ukrajnában.

Borítókép: 2019. február 8-án Lvivben járókelők sétálnak egy plakát mellett, amelyen Volodimir Zelenszkij és az oligarcha Ihor Kolomojszkij látható, „Az oligarcha szolgája, az oligarcha bábja” felirattal, a választási kampány idején (Fotó: AFP)

