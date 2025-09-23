Új ukrán rakéta: a Flamingo nyomást gyakorol Vlagyimir Putyinra?

A Flamingo egy nagy méretű cirkálórakéta, amely mintegy tizenkét méter hosszú, fesztávolsága hat méter, és egy felülre szerelt hajtómű segítségével, földi indítórámpáról gyorsítják fel. A rakéta akár 1 150 kilogrammnyi hasznos terhet is képes célba juttatni, hatótávolságát pedig egyes források 2000–3000 kilométerre teszik, írja a Politico.

Ukrán Flamingo rakéta (Forrás: X)

Ez elméletben lehetővé tenné, hogy Ukrajna mélyen az orosz hátországban lévő stratégiai célokat támadjon.

Az Európai Politikai Elemzések Központja (CEPA) becslése szerint az ukrán gyártó jelenleg napi egy Flamingót képes összeszerelni, ami havi harminc rakétát jelentene. Saját állításaik szerint azonban – megfelelő finanszírozás és gyártókapacitás mellett – akár 2500 darabot is elő tudnának állítani havonta.

Die Rakete „Flamingo“ selbst haben wir bereits gesehen, jetzt sind auch Aufnahmen ihrer Tests erschienen, veröffentlicht von der Zeitung Politico

Davon nur rin paar 100 wäre schon gut für die Ukraine und Russland können kann sich warm anziehen. pic.twitter.com/4I9Jh20YOD — Andy Schneider (@AndySch64494719) August 22, 2025

„A kérdés a mennyiség”

Somkuti Bálint biztonságpolitikai szakértő a rakéta kapcsán lapunknak elmondta:

Az alapvető kérdés az az, hogy egy háború alatt mennyi idő, energia és forrás jut új fegyverek kifejlesztésére. Nem az a kérdés, hogy X. vagy Y. tud-e bizonyos típusú fegyverrendszert gyártani, hanem hogy elég nagy számban tudja-e ezt megtenni.

A szakértő rámutatott, hogy Ukrajna a háború előtt is képes volt olyan eszközöket fejleszteni, amelyeket sikerrel alkalmazott, például az UJ–22-es drónt vagy hajóelhárító rakétákat. A döntő tényező azonban mindig a finanszírozás és a gyártás mérete.