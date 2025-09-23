  • Magyar Nemzet
  • Zelenszkij stratégiát váltott a korrupciós intézmények ügyében, de átláthatóság továbbra sincs
Zelenszkij Brüsszel Ukrajna látszatintézkedés orosz-ukrán háború korrupció

Zelenszkij stratégiát váltott a korrupciós intézmények ügyében, de átláthatóság továbbra sincs

Volodimir Zelenszkij és köre, úgy tűnik, nem tett le a korrupcióellenes intézmények hatásköreinek lebontásáról, csak stratégiát váltott. Erről cikkezik a sajtó Ukrajnában. Zelenszkij továbbra sem akarja, hogy átláthatók legyenek a piszkos ügyek Ukrajnában. Szakértőt kérdeztünk arról, hogy milyen erők fogják Zelenszkijt a háttérből és miért kell mindenáron folytatni a háborút, noha sorra halnak az emberek Ukrajnában.

Magyar Nemzet
2025. 09. 23. 8:08
Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: AFP
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és köre nemrégiben stratégiát váltott a korrupcióellenes intézmények hatásköreinek lebontásával kapcsolatban. Bár a Brüsszel által kritizált törvényt a tüntetések nyomására visszavonta, valójában továbbra sem célja az átláthatóság erősítése – derül ki az ukrán sajtó beszámolóiból. A témában Horváth József, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója válaszolt kérdéseinkre.

Zelenszkij és köre úgy tűnik, hogy nem tervezi a korrupcióellenes reformok valódi érvényesítését
Zelenszkij és köre úgy tűnik, hogy nem tervezi a korrupcióellenes reformok valódi érvényesítését Fotó: AFP

Az ukrán lakosság folyamatos veszteségei és a politikai feszültségek ellenére Zelenszkij és köre, úgy tűnik, hogy nem tervezi a korrupcióellenes reformok valódi érvényesítését. 

Ukrajna és Biden kapcsolata

A szakértő az ukrajnai helyzetről elmondta: – A háború kitörése óta egyrészről tudjuk azt, hogy Joe Biden fia és hozzá köthető több amerikai demokrata politikushoz közel álló ember hosszabb-rövidebb időt eltöltött Ukrajnában, és ott üzleteket igyekeztek kötni, és egyfajta „édes életet” éltek. Erről árulkodott Hunter Bidennek az elhíresült, elveszett laptopja, amit aztán megtaláltak. Kiemelte: – Itt nyilvánvaló, hogy a demokrata időktől kezdődik az, hogy különböző üzleteket kötöttek, és például Hunter Biden is az egyik legnagyobb ukrán energetikai szolgáltató állami vállalat igazgatótanácsába került be. Tehát itt nagyon komoly üzleti érdekek jelentek meg a demokratákhoz közeli politikusok és az ő hozzátartozóik révén – jelentette ki. 

WASHINGTON, DC - JULY 03: Hunter Biden, son of U.S. President Joe Biden, departs from a Medal of Honor ceremony in the East Room of the White House on July 03, 2024 in Washington, DC. Biden presented the awards posthumously to two Union U.S. soldiers Philip Shadrach and George Wilson who fought during the Civil War and participated in an undercover mission which later known as the Great Locomotive Chase. Anna Moneymaker/Getty Images/AFP (Photo by Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Hunter Biden sok időt töltött Ukrajnában Fotó: AFP

Aztán, amikor kitör a háború, onnantól kezdve kiderült az – amit szintén Zelenszkij elnök mondott el – hogy a beáramlott nyugati támogatásból közel 100 milliárd dollárnyi pénz soha nem érkezett meg Ukrajnába

– húzta alá. Hozzátette: – Irgalmatlan összegek mozdultak meg, és mivel a háború kitörése után mindenki csak azt tekintette elsődlegesnek, hogy minél hamarabb jussanak célba a támogatások, így nyilvánvaló, hogy ebben a zavaros helyzetben sokan igyekeztek ezt kihasználni és felhasználni arra, hogy ezekből a pénzekből illegális csatornákon le tudjanak nyúlni kisebb-nagyobb összegeket.

Horváth József szerint nyilvánvaló, hogy ebben a rendszerben Zelenszkijnek és a hozzá közel állóknak is vannak érdekeltségei. Tehát egyrészről a jelenleg Amerikában is folyó vizsgálatoknál előbb-utóbb Ukrajnából is szeretnének majd információkat kapni a pénz útját illetően. – A következő nagy kérdés az lesz, hogy az ukrán vezetés ezekben a nyomozásokban hajlandó-e együttműködni a Trump-kormányzattal, és hajlandó-e elmondani azt, amit ők tudnak, akár úgy is, hogy ők maguk is érintettek lehetnek ebben, hiszen itt, én azt gondolom, hogy 

az, hogy ezek a pénzek eltűnjenek a korrupciós csatornákon, Zelenszkijék támogatása és tudta nélkül nehezen valósulhatott meg

– fejtette ki a szakértő.

28 May 2025, Berlin: Volodymyr Zelenskyi, President of Ukraine, speaks at a press conference after their talks at the Federal Chancellery. Ukrainian President Zelensky is on a one-day visit to the German capital. Photo: Fabian Sommer/dpa (Photo by Fabian Sommer / dpa Picture-Alliance via AFP)
Zelenszkij stratégiát váltott a korrupciós intézmények ügyében, de átláthatóság továbbra sincs Fotó: AFP

A kérdésre, miszerint valóban célja-e Zelenszkijnek az átláthatóság növelése, vagy csak látszatintézkedésekről van szó, a szakértő így felelt:

Nem, neki egyetlenegy célja van, a politikai túlélését minél tovább biztosítani.

Horváth József így folytatta: – Egyszerűen azért, mert hogyha ő kikerül a hatalomból, nyilvánvaló, hogy Ukrajnában is elkezdi majd egy új vezetés. Reményeink szerint a béketárgyalások megkezdése után az új ukrán választásokat követően kivizsgálják azt, hogy mi is történt az elmúlt években Ukrajnában, és az Ukrajnába beérkezett pénzeknek egy része hova tűnt el, hiszen itt emlékeztetnék arra, hogy időről időre azért kiderült az, hogy Zelenszkij elnök családja nagy értékű ingatlanokat vásárolt Egyiptomtól kezdve Európán át számos országban, illetve hogy a hírek arról is szólnak, hogy külföldön milyen nagy értékű bankszámlái vannak Zelenszkijnek és családjának. 

Tehát ebből a szempontból, én úgy gondolom, hogy ő egész egyszerűen abban érdekelt, hogy ez a háború, amíg lehet, folytatódjon, mert addig az ő tevékenységét nem firtatják és nem fogják keményen kivizsgálni

– zárta szavait a szakértő.

Mint ismert, óriási felháborodást okozott mind Ukrajnában, mind a nemzetközi porondon, hogy Volodimir Zelenszkij ahelyett, hogy megerősítette volna a független korrupcióellenes szervezeteket, inkább megpróbálta felszámolni azokat

a Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) és a Speciális Korrupcióellenes Iroda (SAPO) függetlenségét megnyirbálva, a 12414-es törvénnyel korlátozta ezen szervezetek működését a főügyészség alá rendelve őket.

Július 22-én az ukrán parlament olyan törvénymódosítást fogadott el, amely jelentősen megnövelte a főügyész hatalmát: beleszólhat a SAPO és a NABU által folytatott eljárásokba is. Volodimir Zelenszkij elnök még aznap aláírta a jogszabályt, amely – ellenzéki képviselők és független szakértők szerint – gyakorlatilag felszámolja Ukrajna két legfontosabb korrupcióellenes intézményének függetlenségét.

A parlament és Zelenszkij lépése óriási felháborodást váltott ki Ukrajnában, Kijevben például tömegek tüntettek a törvénymódosítás után. Az események jól érezhetően Brüsszelben is teljes zűrzavart okoztak.

Aggodalmának adott hangot az Egyesült Államok is, az Európai Unió pedig közölte, akár az ukrán uniós támogatási csomag is veszélybe kerülhet. 

A felháborodás miatt Volodimir Zelenszkij elnök korábban visszavonhatatlannak tűnő intézkedése helyett gyorsan benyújtotta a helyreállító törvényt, 

amelyet a parlament illetékes bizottsága is egyhangúan támogatott. 

A döntés egyértelmű jele annak, hogy Volodimir Zelenszkij elnök végül meghátrált a társadalmi és nemzetközi nyomás előtt, gyakorlatilag megijedt és megfutamodott. Bár a korrupcióellenes hivatalok függetlenségének helyreállítása papíron megtörtént, a mélyebb problémák továbbra is jelen vannak. 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

