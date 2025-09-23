Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és köre nemrégiben stratégiát váltott a korrupcióellenes intézmények hatásköreinek lebontásával kapcsolatban. Bár a Brüsszel által kritizált törvényt a tüntetések nyomására visszavonta, valójában továbbra sem célja az átláthatóság erősítése – derül ki az ukrán sajtó beszámolóiból. A témában Horváth József, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója válaszolt kérdéseinkre.

Zelenszkij és köre úgy tűnik, hogy nem tervezi a korrupcióellenes reformok valódi érvényesítését Fotó: AFP

Az ukrán lakosság folyamatos veszteségei és a politikai feszültségek ellenére Zelenszkij és köre, úgy tűnik, hogy nem tervezi a korrupcióellenes reformok valódi érvényesítését.

Ukrajna és Biden kapcsolata

A szakértő az ukrajnai helyzetről elmondta: – A háború kitörése óta egyrészről tudjuk azt, hogy Joe Biden fia és hozzá köthető több amerikai demokrata politikushoz közel álló ember hosszabb-rövidebb időt eltöltött Ukrajnában, és ott üzleteket igyekeztek kötni, és egyfajta „édes életet” éltek. Erről árulkodott Hunter Bidennek az elhíresült, elveszett laptopja, amit aztán megtaláltak. Kiemelte: – Itt nyilvánvaló, hogy a demokrata időktől kezdődik az, hogy különböző üzleteket kötöttek, és például Hunter Biden is az egyik legnagyobb ukrán energetikai szolgáltató állami vállalat igazgatótanácsába került be. Tehát itt nagyon komoly üzleti érdekek jelentek meg a demokratákhoz közeli politikusok és az ő hozzátartozóik révén – jelentette ki.