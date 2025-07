Pánikot okozott Brüsszelben a Zelenszkij elleni tüntetésekhez vezető törvénymódosítás

Július 22-én az ukrán parlament olyan törvénymódosítást fogadott el, amely jelentősen megnöveli a főügyész hatalmát: mostantól beleszólhat a Különleges Korrupcióellenes Ügyészség (SAPO) és a Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) által folytatott eljárásokba is. Volodimir Zelenszkij elnök még aznap aláírta a jogszabályt, amely – ellenzéki képviselők és független szakértők szerint – gyakorlatilag felszámolja Ukrajna két legfontosabb korrupcióellenes intézményének függetlenségét.

Zelenszkij lépése óriási felháborodást váltott ki Ukrajnában Fotó: ANDREAS SOLARO / AFP

A parlament és Zelenszkij lépése óriási felháborodást váltott ki Ukrajnában, Kijevben például több százan tüntettek a törvénymódosítás után. Az események jól érezhetően Brüsszelben is teljes zűrzavart okoztak. A brüsszeli Politico teljes tanácstalanságában arról írt, hogy Oroszország inváziója óta ez az első alkalom, hogy tüntetéseket tartottak Kijev utcáin, dacolva azzal a ténnyel, hogy továbbra is hadiállapot van érvényben Ukrajnában, és az oroszok naponta bombázzák az országot. Az emberek dühösek a „felháborító” reformokra, és dühüket Zelenszkijre, valamint hivatalára irányítják – olvasható a portálon. A Politico mindemellett hírlevelében a nehezen védhető, borzasztó időzítésű és nem normális jelzőkkel is illette az ukrán korrupcióellenes intézmények függetlenségének megszüntetésére irányuló törvénymódosítást, ráadásul azon is kesergett, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek kedvezhetnek az események. Mint írják, az az ironikus az egészben, hogy „a jogállamiság megsértése terén Európa leghírhedtebb rosszfiújának számító” Orbán Viktor ezek után pont jogállamisági aggályokra hivatkozva igazolhatja Ukrajna európai uniós csatlakozásának akadályozását.

A szintén brüsszelita EUobserver még a Politicónál is nyíltabban bírálja Volodimir Zelenszkijt. A portál szerint két ok húzódik az ukrán elnök tüntetéseket kiváltó döntése mögött: „a hatalom megszilárdítása és a korrupt szövetségesek védelme”. Mint kiemelik, a törvénymódosításnak köszönhetően mostantól Zelenszkij és elnöki hivatalának vezetője, Andrij Jermak megkérdőjelezhetetlen hatalommal irányíthatja Ukrajnát, akik ráadásul az ukrán elnök belső körét érintő korrupciós nyomozások felett is befolyást szereztek.