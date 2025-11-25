Rendkívüli

Brutális megszorításra készül a Tisza Párt, Magyar Péterék teljes gazdasági terve nyilvánosságra került

Magyar PéteradatszivárgáskételyCivil Választási BizottságTiszás jelöltállításMagyar GyörgyTisza

A baloldali megmondóember szerint a Tisza jelöltjeinek kiválasztása csak púder

A nyilvánosság után a kiválasztottakat elnémítani nem lehet, mert az szembemegy a demokráciával – vélekedett Magyar György arra reagálva, hogy Magyar Péter minden képviselőjelölt-jelöltjének megtiltotta, hogy bárkinek nyilatkozzon. A Civil Választási Bizottság elnöke szerint mindez arra utal, hogy már megvannak a kiválasztottak, a kiválasztási folyamat pedig csak púder. Az ügyvéd ezek mellet a szavazás technikai részét is aggályosnak nevezte, főként azután, hogy 200 ezer ember személyes adatai már kiszivárogtak a Tisza Világ applikáción keresztül.

Gabay Dorka
2025. 11. 25. 4:34
Magyar Péter jelöltállítása csak színjáték, és tele van aggályokkal. Fotó: Fotó: Havran Zoltán Forrás: Fotó: Havran Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nem nagyon lehet ismerni a Tisza kiválasztásának belső folyamatát, de az alapján, amit látunk, jogosan merülnek fel kételyek és aggályok – mondta lapunknak Magyar György a párt képviselőjelölt-jelöltjeinek választásával kapcsolatban. A Civil Választási Bizottság (CVB) elnöke úgy fogalmazott, egyfelől 

a nemrégiben történt, 200 ezer embert érintő adatszivárgási botrány miatt lehet élni a gyanúperrel, hogy nem feltétlenül biztonságos a Tisza rendszere. 

– Komoly felelőssége van az adatbázis készítőjének, gazdájának. Minden ilyen adatkezelésnél kötelező a megfelelő védelem biztosítása éppen a személyi jogok védelmében, és nem tudni, hogy fogják ezt most megoldani a pártnál – mondta, hozzátéve, a támadó mindig előnyben van a védekezővel szemben. 

Nem zárható ki a támadás

Az ügyvéd szerint ha politikai vagy más érdekből befolyásolni akarja valaki a választási folyamatot, akkor az illetőnek szélesebb lehetőségei vannak, a védelem csak kullog utána. Meglátása szerint mindenki ki van téve a támadásnak, de ez nem lehet olyan nagy mértékű, hogy befolyásolhassa az eredményt. Ráadásul – mint mondta – miként a 200 ezer személyes adat kiszivárgásakor, itt is előfordulhat hasonló. 

– Aki adatot tárol, kezel, az felelős. Aki erre vállalkozik, annak a felelősségét a jogszabály előírja, aki megsérti, annak polgári, vagy akár büntetőjogi következményekkel is számolnia kell 

– hangsúlyozta. 

Magyar György a kiválasztási folyamat kapcsán is aggályokat fogalmazott meg. Mint mondta, az első kiválasztási forduló után, amikor már a helyi lakosok szavazhatnak két jelölt közül az általuk alkalmasabbnak vélt személyre, kérdéses, miként azonosítják az adott választókerületben élő szavazókat. 

Szemben a demokráciával

A CVB vezetője a tiszás jelöltek nyilatkozatstopjáról azt mondta, a korábbi előválasztási jelölteknél ilyen sosem fordult elő, és ezt teljes mértékben elveti, mivel ez szembe megy a demokráciával. – Ez nagyon kulturálatlan gondolkodás, és nem indok, hogy Magyar Péter védi az embereit. Nem porcelánból vannak, hogy becsomagolják őket – mondta, kiemelve, hogy itt képviselőjelöltekről beszélünk, és népképviseletről van szó, ki kell választani a legalkalmasabbakat. 

Az a párt belügye, hogy kiket választottak, és milyen módszerrel. De a nyilvánosság után a kiválasztottakat elnémítani nem lehet, mert az szembe megy a demokráciával 

– hangsúlyozta.

Magyar György szerint három feltételnek kell megvalósulnia egy ilyen kiválasztási folyamatnál: tematizáljon, aktivizáljon, illetve legitimáljon, azaz ismertesse meg a jelölteket, és informálja a választókat. 

A kiválasztás előre lejátszott

– Ha Magyar Péter nem akarja, hogy bárki bármit megtudjon a jelöltekről, végig belső ügynek kell kezelni a jelöltállítást, ne mutogassa őket, maradjon a zárt szobákban – vélekedett az ügyvéd, aki szerint az a legaggályosabb, hogy eltiltja őket a szerepléstől, letiltja őket a vitákról. – Így hogy ismerje meg a jelöltet a választó, és hogy akarja Magyar Péter megszavaztatni a helyi közösséggel? 

Mindez arra utal, hogy már megvannak a kiválasztottak, a háromból egyet már ismernek, és azt mondták neki, tegyen maga mellé még két vetélytársat. 

Olyan, mint egy vállalkozás, ahol már elő tudják, ki nyeri meg a kiírt tendert – vélekedett Magyar György, aki szerint „ez púder, ez vatta”, hiszen hiteltelenné válik az egész, ha meg sem szólalhatnak. – Lehet, hogy Magyar Péter így akarja kiválasztani a legjobb tiszás jelöltet, az azonban nem feltétlen a legalkalmasabb ellenzéki jelölt – tette hozzá Magyar György, aki szerint azt kell megtalálni, ki legyen az egyetlen kihívó az ellenzéki oldalon. Jelezte, a DK-nál, a Jobbiknál, a Kétfarkúaknál, valamint a civileknél van is erre hajlandóság. – Magyar Péter is beláthatná, hogy a választók okosabbak, mint a pártvezetők – mondta.


További játékainkhoz kattintson ide!

add-square Tiszás jelöltállítás

Ezek ugyanazok: előbújt a baloldal, Tisza Párt néven próbálkoznak

Tiszás jelöltállítás 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekűrállomás

Miért esett le Ferinél a biciklilánc?

Bánó Attila avatarja

A nemzeti kormány gazdasági és társadalmi eredményeit hosszan lehet sorolni, csak vegyük észre a jót is.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu