A baloldali megmondóember szerint a Tisza jelöltjeinek kiválasztása csak púder

Nem nagyon lehet ismerni a Tisza kiválasztásának belső folyamatát, de az alapján, amit látunk, jogosan merülnek fel kételyek és aggályok – mondta lapunknak Magyar György a párt képviselőjelölt-jelöltjeinek választásával kapcsolatban. A Civil Választási Bizottság (CVB) elnöke úgy fogalmazott, egyfelől

a nemrégiben történt, 200 ezer embert érintő adatszivárgási botrány miatt lehet élni a gyanúperrel, hogy nem feltétlenül biztonságos a Tisza rendszere.

– Komoly felelőssége van az adatbázis készítőjének, gazdájának. Minden ilyen adatkezelésnél kötelező a megfelelő védelem biztosítása éppen a személyi jogok védelmében, és nem tudni, hogy fogják ezt most megoldani a pártnál – mondta, hozzátéve, a támadó mindig előnyben van a védekezővel szemben.

Nem zárható ki a támadás

Az ügyvéd szerint ha politikai vagy más érdekből befolyásolni akarja valaki a választási folyamatot, akkor az illetőnek szélesebb lehetőségei vannak, a védelem csak kullog utána. Meglátása szerint mindenki ki van téve a támadásnak, de ez nem lehet olyan nagy mértékű, hogy befolyásolhassa az eredményt. Ráadásul – mint mondta – miként a 200 ezer személyes adat kiszivárgásakor, itt is előfordulhat hasonló.

– Aki adatot tárol, kezel, az felelős. Aki erre vállalkozik, annak a felelősségét a jogszabály előírja, aki megsérti, annak polgári, vagy akár büntetőjogi következményekkel is számolnia kell

– hangsúlyozta.

Magyar György a kiválasztási folyamat kapcsán is aggályokat fogalmazott meg. Mint mondta, az első kiválasztási forduló után, amikor már a helyi lakosok szavazhatnak két jelölt közül az általuk alkalmasabbnak vélt személyre, kérdéses, miként azonosítják az adott választókerületben élő szavazókat.

Szemben a demokráciával

A CVB vezetője a tiszás jelöltek nyilatkozatstopjáról azt mondta, a korábbi előválasztási jelölteknél ilyen sosem fordult elő, és ezt teljes mértékben elveti, mivel ez szembe megy a demokráciával. – Ez nagyon kulturálatlan gondolkodás, és nem indok, hogy Magyar Péter védi az embereit. Nem porcelánból vannak, hogy becsomagolják őket – mondta, kiemelve, hogy itt képviselőjelöltekről beszélünk, és népképviseletről van szó, ki kell választani a legalkalmasabbakat.

Az a párt belügye, hogy kiket választottak, és milyen módszerrel. De a nyilvánosság után a kiválasztottakat elnémítani nem lehet, mert az szembe megy a demokráciával

– hangsúlyozta.