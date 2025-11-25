Az oroszok elleni döntetlen után csaknem lezuhant a magyarok repülője

A magyar női kézilabda-válogatott a poklok poklát megjárva 1993 késő őszén tért vissza oda, ahonnan sosem lett volna szabad kiesnie: az A-csoportos női kézilabda-világbajnokság mezőnyébe. Ma már szinte felfoghatatlan, hogy a magyar nemzeti csapat egészen a C-világbajnokságig, azaz a sportág akkori harmadik vonaláig zuhant vissza. 1991-ben Olaszországban a C-vb-t, egy évvel később, Litvániában a B-világbajnokságot kellett megnyerni ahhoz, hogy az akkor Laurencz László vezette női csapat ismét a legjobbak között szerepelhessen. A mélyrepülés következtében az 1982-ben még vb-ezüstérmes (az akkori világbajnokságot Budapesten rendezték meg) válogatott sem az 1988-as szöuli, sem az 1992-es barcelonai olimpián nem vehetett részt, miközben a keret tele volt jobbnál jobb játékosokkal. Igaz, néhány tényleg extra képességgel felvértezett kézilabdázó korábban már elhagyta a csapatot. Így lett osztrák állampolgár és így szerepelhetett az 1990-es szöuli világbajnokságon Rácz Mariann és Gódórné Nagy Marianna, nem sokkal később pedig Elekes Csilla és Kiss Éva disszidált az akkor még létező NSZK-ba. Az 1990-es rendszerváltás után a romokon kezdődött meg az építkezés, három évvel később pedig következhetett minden idők egyik legkaotikusabban megszervezett női kézilabda-világbajnoksága.

Az 1993-as női kézilabda-világbajnokságon a magyar csapat szövetségi kapitánya Laurencz László volt

Fotó: Magócsi Márton

Felejthetetlen meccseket hozott az 1993-as női kézilabda-világbajnokság

Ennek a két héten át tartó eseménynek magyar szempontból két felejthetetlen mérkőzése volt. Az egyik az oroszok ellen elért 24-24-es döntetlen, a másik a norvégok elleni nyitómeccs Oslóban. Időrendi sorrendben haladva kezdjük akkor most azzal, ami 1993. november 24-én a Spektrum csarnokban történt a norvég fővárosban.

Az álmoskönyvek szerint egy, a vb mezőnyébe visszatérő újonc csapatnak (ez volt a magyar válogatott) nem sok jót jelent a világbajnokság házigazdája ellen kezdeni a tornát.

A norvég együttes akkoriban még nem volt annyira erős, mint manapság, de azt mindenki tudta, hogy a skandinávok ellen csak egészen rendkívüli teljesítménnyel képzelhető el a pontszerzés. Így aztán az Oslóba érkezett népes magyar médiahad az esélytelenek nyugalmával várta a mieink világbajnoki bemutatkozását.