Rendkívüli

Brutális megszorításra készül a Tisza Párt, Magyar Péterék teljes gazdasági terve nyilvánosságra került

Petőfi hídhídrekonstrukció

Naponta százezer autó halad át rajta, nem lehet tovább halogatni a Petőfi híd felújítását

A szakember szerint akár 2030-ig is kihúzhatja felújítás nélkül az átkelő, ugyanakkor egyre drágább lesz a felújítás.

Gábor Márton
2025. 11. 25. 4:54
Borítókép: Petőfi híd (Forrás: Havran Zoltán)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bár évtizedek óta nem történt átfogó felújítás a Petőfi hídon, rövid távon nem kell attól tartani, hogy használhatatlanná válna – mondta a Magyar Nemzetnek Almássy Kornél, a Budapest Műhely kutatási és elemzési vezetője. A szakember szerint a legrosszabb állapotban lévő járdák esetében előfordulhatnak kisebb korlátozások, ám a híd teherbírása jelenleg még nem jelent közvetlen veszélyt.

Budapest, 2025. április 16. Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere beszédet mond Bernovits Vilma keresztény hitoktató, embermentő, mártír és hős emlékművének felavatásán a Gizella sétányon, a Petőfi híd pesti hídfőjénél a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapján, 2025. április 16-án. MTI/Lakatos Péter
Petőfi híd (Fotó: MTI/Lakatos Péter)

Almássy Kornél felidézte: a Petőfi híd 45 éve nem esett át teljes körű rekonstrukción, noha már 2010-ben látszott, hogy a szerkezet több pontján is beavatkozásra lesz szükség. 

A hídszerkezet több eleme erősen korrodált, a járdákat ki kell cserélni és szélesíteni, gyakorlatilag teljes felújításra szorul az átkelő

– fogalmazott. Hozzátette: a romlási folyamat természeténél fogva egyre gyorsul, így minden csúszás tovább növeli a költségeket és a beavatkozás mértékét. „Egy-két év halogatás is elég lehet ahhoz, hogy a helyzet a Margit híd felújításakor tapasztalt állapotokhoz kezdjen hasonlítani.”

A szakértő szerint a tervezés még mindig nem indult el. A BKK ugyan nemrég megtartotta az előzetes piaci konzultációt, de a tervezési közbeszerzés kiírása továbbra is késik. A jelenlegi menetrend alapján a tender legkorábban 2026 tavaszára hozhat eredményt, majd közel két év szükséges a kiviteli tervek kidolgozásához. Ezt követően újabb fél év a kivitelezési közbeszerzés, így Almássy úgy látja: 2029 második felében vagy 2030-ban kezdődhet meg a tényleges felújítás.

Addig a híd még elbírja a forgalmat. Teherbírási problémákat nem látok, de járdaszakaszok lezárására számítani lehet

– tette hozzá.

A Fővárosi Közgyűlés előtt lévő javaslat kapcsán Almássy úgy véli, meglesz a politikai támogatás a tervezés elindításához. Mint mondta, a két év alatt kifizetendő 1–2 milliárd forintos tervezési költség a főváros jelenlegi helyzetében is kigazdálkodható.

A beszélgetés során szóba került az is, hogy a Petőfi híd rekonstrukciója egybeérhet-e az Árpád híd felújításával. Almássy ezt nem tartja valószínűnek, ugyanakkor hangsúlyozta: a két átkelő felújítása között nem telhet el újabb tíz év. Szerinte a Petőfi híd tervezésének megkezdése után azonnal neki kell látni az Árpád híd előkészítésének.

Mint ismert, a főváros közlekedési infrastruktúrája évek óta komoly próbatételekkel néz szembe. Kiemelkedő példa erre a Petőfi és az Árpád híd, amelyek a város két legforgalmasabb átkelőjeként szolgálnak, és évtizedek óta súlyos terhelés alatt állnak. A hidak állapota azonban aggasztóvá vált, és a folyamatosan romló szerkezetek mind az autós, mind a gyalogos és biciklis közlekedést veszélyeztetik. Ennek ellenére a főváros jelenlegi vezetése eddig nem tett konkrét lépéseket a hidak teljes körű felújítására.

Százezer autó naponta

A Petőfi hídon kilencven-százezer jármű halad át naponta. Ez a hidat a főváros egyik legforgalmasabb közlekedési útvonalává teszi, mivel a belső kerületeket köti össze a budai oldallal, ahol a rakpartokon, valamint a Nagykörúton és vonzáskörzetében intenzív a forgalom.

Ennek a terhelésnek a kezelésére azonban a híd jelenlegi állapotában már nem képes. A legutóbbi vizsgálatok komoly korróziós károsodásokat tártak fel az acélszerkezeteken, illetve problémák vannak az elöregedett burkolattal és a vízelvezető rendszerrel is. A szakértők már évekkel ezelőtt sürgettek egy átfogó felújítást, de a teljes körű renoválás továbbra is várat magára.

A főváros szerint a felújítások késlekedésének legfőbb oka, hogy nincs elegendő forrás a teljes körű rekonstrukció finanszírozására. A fővárosi önkormányzat költségvetésének helyzete és az egyéb projektek miatt a hidak állapotának javítása hátrébb került a prioritási listán. Mindez annak ellenére történt, hogy a Tarlós István vezette főváros már 2019-ben megkezdte a Petőfi híd felújításának előkészítését.

A BKK közlése szerint a Lánchidat követően a Petőfi híd lehet a következő Duna-híd a fővárosban, amelyet felújítanak.

A beruházás részeként nemcsak a híd, de a kapcsolódó hídfőterek is megújulhatnak: megtörténhet a budai Goldmann György tér és a pesti Boráros tér akadálymentesítése, valamint kisebb léptékű építési beavatkozások. A Petőfi hídnak a közúti, kerékpáros és közösségi közlekedési tengelyek miatt jelentős szerepe van a város életében, a Boráros tér pedig a közösségi közlekedési hálózat fontos átszállási csomópontja, ami azonban jelenlegi állapotában funkcióit korlátozottan, nem megfelelő színvonalon teljesíti, így szükséges a felújítása – írta hivatalos oldalán a Budapesti Közlekedési Központ. A BKK 2020-ban társadalmi egyeztetést is tartott a híd és a környező közterületek felújításával kapcsolatban, azonban ezt követően gyakorlatilag eltűnt a műtárgy felújításának kérdése a napirendről.

20250509 budapest petofi hid rozsdasodik havran zoltan magyar nemzet
20250509 budapest petofi hid rozsdasodik havran zoltan magyar nemzet
20250509 budapest petofi hid rozsdasodik havran zoltan magyar nemzet
20250509 budapest petofi hid rozsdasodik havran zoltan magyar nemzet
20250509 budapest petofi hid rozsdasodik havran zoltan magyar nemzet
20250509 budapest petofi hid rozsdasodik havran zoltan magyar nemzet
20250509 budapest petofi hid rozsdasodik havran zoltan magyar nemzet
20250509 budapest petofi hid rozsdasodik havran zoltan magyar nemzet
20250509 budapest petofi hid rozsdasodik havran zoltan magyar nemzet
20250509 budapest petofi hid rozsdasodik havran zoltan magyar nemzet
20250509 budapest petofi hid rozsdasodik havran zoltan magyar nemzet
20250509 budapest petofi hid rozsdasodik havran zoltan magyar nemzet
20250509 budapest petofi hid rozsdasodik havran zoltan magyar nemzet
20250509 budapest petofi hid rozsdasodik havran zoltan magyar nemzet
20250509 budapest petofi hid rozsdasodik havran zoltan magyar nemzet
20250509 budapest petofi hid rozsdasodik havran zoltan magyar nemzet
20250509 budapest petofi hid rozsdasodik havran zoltan magyar nemzet
20250509 budapest petofi hid rozsdasodik havran zoltan magyar nemzet
20250509 budapest petofi hid rozsdasodik havran zoltan magyar nemzet
20250509 budapest petofi hid rozsdasodik havran zoltan magyar nemzet
20250509 budapest petofi hid rozsdasodik havran zoltan magyar nemzet
20250509 budapest petofi hid rozsdasodik havran zoltan magyar nemzet
1/22 20250509 budapest petofi hid rozsdasodik havran zoltan magyar nemzet

Borítókép: Petőfi híd (Fotó: Havran Zoltán)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekűrállomás

Miért esett le Ferinél a biciklilánc?

Bánó Attila avatarja

A nemzeti kormány gazdasági és társadalmi eredményeit hosszan lehet sorolni, csak vegyük észre a jót is.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu