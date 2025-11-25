Naponta százezer autó halad át rajta, nem lehet tovább halogatni a Petőfi híd felújítását

Bár évtizedek óta nem történt átfogó felújítás a Petőfi hídon, rövid távon nem kell attól tartani, hogy használhatatlanná válna – mondta a Magyar Nemzetnek Almássy Kornél, a Budapest Műhely kutatási és elemzési vezetője. A szakember szerint a legrosszabb állapotban lévő járdák esetében előfordulhatnak kisebb korlátozások, ám a híd teherbírása jelenleg még nem jelent közvetlen veszélyt.

Petőfi híd (Fotó: MTI/Lakatos Péter)

Almássy Kornél felidézte: a Petőfi híd 45 éve nem esett át teljes körű rekonstrukción, noha már 2010-ben látszott, hogy a szerkezet több pontján is beavatkozásra lesz szükség.

A hídszerkezet több eleme erősen korrodált, a járdákat ki kell cserélni és szélesíteni, gyakorlatilag teljes felújításra szorul az átkelő

– fogalmazott. Hozzátette: a romlási folyamat természeténél fogva egyre gyorsul, így minden csúszás tovább növeli a költségeket és a beavatkozás mértékét. „Egy-két év halogatás is elég lehet ahhoz, hogy a helyzet a Margit híd felújításakor tapasztalt állapotokhoz kezdjen hasonlítani.”

A szakértő szerint a tervezés még mindig nem indult el. A BKK ugyan nemrég megtartotta az előzetes piaci konzultációt, de a tervezési közbeszerzés kiírása továbbra is késik. A jelenlegi menetrend alapján a tender legkorábban 2026 tavaszára hozhat eredményt, majd közel két év szükséges a kiviteli tervek kidolgozásához. Ezt követően újabb fél év a kivitelezési közbeszerzés, így Almássy úgy látja: 2029 második felében vagy 2030-ban kezdődhet meg a tényleges felújítás.

Addig a híd még elbírja a forgalmat. Teherbírási problémákat nem látok, de járdaszakaszok lezárására számítani lehet

– tette hozzá.

A Fővárosi Közgyűlés előtt lévő javaslat kapcsán Almássy úgy véli, meglesz a politikai támogatás a tervezés elindításához. Mint mondta, a két év alatt kifizetendő 1–2 milliárd forintos tervezési költség a főváros jelenlegi helyzetében is kigazdálkodható.

A beszélgetés során szóba került az is, hogy a Petőfi híd rekonstrukciója egybeérhet-e az Árpád híd felújításával. Almássy ezt nem tartja valószínűnek, ugyanakkor hangsúlyozta: a két átkelő felújítása között nem telhet el újabb tíz év. Szerinte a Petőfi híd tervezésének megkezdése után azonnal neki kell látni az Árpád híd előkészítésének.