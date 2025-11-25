Tarr megmagyarázza

Ha már a brüsszeli Politico szerint is vezetünk, mekkora lehet az előnyünk valójában? – teszi fel a kérdést a közösségi oldalán Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója. (Nem lennék meglepve, ha Magyar Péter azzal állna elő, hogy a Tóni megvette a Politicót.) Az is érdekes, amit Talabér Krisztián, a Magyar Társadalomkutató kutatási igazgatója ír: „A Medián közel három hónapja tartó hallgatása üvöltőbb, mint valaha. Azt kétlem, hogy ne lett volna mintavételük. A probléma inkább az lehet, amit a számok mutatnak.” (Talabér arra utal, hogy a Medián nem szívesen hozná nyilvánosságra a méréseit, mert azzal ártana a Tiszának.)

Tarr Zoltán Tisza-alelnök nyom mankót a kezünkbe: „Menczer Tamás elfelejtette elmondani, hogy a Politico nem saját közvélemény-kutatást publikált, hanem az utóbbi hónapokban megjelent mérésekből készített úgynevezett Poll of Polls-összesítést. […] Ha a nyilvánosságnak készült kamu »házi« kutatásokat is belerakjuk a kalapba, akkor a modell valóban kihozhat egy 1 százalékpontos »Fidesz-vezetést«. […] A függetlennek tartott intézetek (Medián, 21 Kutatóközpont) mérései már régóta azt mutatják, hogy a Tisza magabiztosan vezet.”

Nem tudom, Tarr Zoltán olvasta-e azt a 2022-es választás után megjelent írást, amelyben a balos mérőcégek (a „függetlenek”) vezetői maguk árulták el, hogy szimplán átverték az embereket. Derűs olvasmány. Róna Dániel (21 Kutatóközpont) és Hann Endre (Medián) is elismerte, a szoros versenyt mutató méréseiket azért készítették, hogy befolyásolják az ellenzéki választókat. Róna egyenesen úgy fogalmazott, „Ezek az anyagok azzal a céllal készültek, hogy hülyítsék az embereket.” Nem jött be.