Tarr Zoltán nem hagyja annyiban, hogy Magyar Péter háttérbe szorította

A Tisza Párt megalakulásának első hónapjaiban Magyar Péter és Tarr Zoltán közösen irányították a párt építését, ám a köztük lévő feszültség hamar felszínre tört. Tarr elszólása után – amikor adóemelésekről és a választás utáni tervekről beszélt – Magyar látványosan megvonta tőle a hatásköröket. Azóta a párton belüli viszony végleg megromlott, és úgy tudni, a brüsszeli támogatók is elfordulóban vannak Magyartól, aki helyett akár Karácsony Gergely is lehet az ellenzék új miniszterelnök-jelöltje – derül ki az Ellenpont cikkéből.

Magyar Péter és Tarr Zoltán. Fotó: MTI/Purger Tamás

Ahhoz, hogy érthető legyen a két politikus kapcsolatának alakulása és konfliktusának gyökere, érdemes áttekinteni Tarr Zoltán politikai pozícióit.

Bár a legtöbben Magyar Péterhez kötik a Tisza-projektet, a valóság ennél jóval összetettebb.

A formálódó ellenzéki mozgalom még Magyar megjelenése előtt egy szűk belvárosi művészkörből indult, amely Bajnai Gordon köreihez kapcsolódik.

A volt miniszterelnök az elmúlt választások idején is feltűnt a háttérben.

Így indult a Tisza: egy belvárosi egyesületből nőtte ki magát a párt

A Tisza történetének első, nyilvánosan is látható mozzanata egy egyesületbejegyzés volt. A bíróság 2023 júliusában vette nyilvántartásba a Legyél a Változás! Egyesületet, amelynek egyetlen képviselője Tarr Zoltán református lelkész volt.

Az egyesület székhelye Bajnai Gordon egykori üzlettársa, Bárdos Barnabás tulajdonában álló ingatlanban működött, ami jól jelezte Tarr erős politikai kapcsolatait.

Bárdos másik céges szerepvállalása, a Dadu-Art Művészeti Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága, további érdekes összefonódásokat tár fel: a tulajdonos Duda Éva, Molnár Áron (noÁr) korábbi felesége, szintén Bajnaihoz köthető.

A felügyelőbizottságban Bárdos mellett ott ül Váczi Rozália is, Tarr feleségének gyerekkori barátja, aki korábban Nagy Ervin élettársa volt – újabb személyi szálat adva a Tisza háttérhálózatához.

Váczi Rozália és Nagy Ervin korábban egy párt alkottak. Forrás: Facebook

Bár korábban viharosan szakítottak, Váczi Rozália és Nagy Ervin ma már ismét szoros kapcsolatban állnak. Tarr felesége, Jékely Berta pedig gyerekkora óta ismeri Váczit – másod-unokatestvérek, akik rendszeresen együtt nyaraltak Visegrádon.