A tíz legdurvább mondat a Magyar Péter-féle hangfelvételekből

A tizedik

Vogel Evelin és Hanzel Henrik beszélgetésében sok állítást tett Magyar Péter volt élettársa a baloldali pártvezér viselkedéséről. Ezek közül az egyik legmeghatározóbb így hangzott:

A szűk környezetében nem tud rendet tartani, ő az, aki k…rvára nem tud szisztémában gondolkodni, rengeteg félelem, paranoia hajtja, és nem véletlen az, hogy az egész csapat mindig tüzet olt, mert az az ember nem tud leülni három nagy levegőt venni

– mondta Vogel Evelin. Ezek után Magyar volt barátnője így fogalmazott: – Tavaly is ez volt, hogy hirtelen felkelt, és egy ilyen bazi nagy nyomás van rajta, remeg a keze alapból, tehát van egy olyan alapprobléma, nehézség benne, amit én tudtam.

Vogel Evelin a felvételen – a Tisza Párt vezetőjének verbális erőszakosságán túl – ezt is megfogalmazta: – Péter nem akkora sztár, mint amekkorának most gondolja magát, meg mint amekkorának ez a csapat most látja.