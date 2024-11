A Tisza Párt nem árulja el, ki az a Soros-ügynök, akit Magyar Péter lebuktatott

Nem először merül fel Soros György neve a Tisza Pártnál

Azt, hogy a baloldali pártban Soros-ügynök is feltételezhetően helyet kapott, eddig is lehetett sejteni. A Magyar Nemzet már beszámolt róla, hogy Magyar Péter pártjának EP-listáján a második helyet kapta – rögtön a párt elnöke után – Dávid Dóra, aki 2014-ben az Advocates for International Development nevű szervezetnél volt gyakornok. Ennek a szervezetnek az egyik partnere jelenleg a Jenner & Block, David Pressman ügyvédi irodája.

Még ugyanabban az évben pedig a Soros-féle Open Society Initiative, valamint a szintén a milliárdos spekuláns által pénzelt Amnesty International volt a partnerük.

Ezt követően Dávid Dóra 2015-ben közel egy éven keresztül annál a Save the Children nevű civil szervezetnél dolgozott, amely 2016 óta több alkalommal is kapott támogatást Soros György Open Society Foundations (OSF) nevű alapítványától.

A mostanra EP-képviselőnek választott Dávid Dóra nagyvállalatnál is dolgozott, a választások előtt a Facebook/Meta jogtanácsosa volt.

De nem Dávid Dóra volt az egyetlen, akit összefüggésbe lehet hozni Soros Györggyel.

Előkerült még Weisz Viktor neve is, aki a Soros György által támogatott migránssegítő szervezet, az Artemisszió Alapítvány munkatársa volt, később pedig Magyar Péter pártjának EP-képviselőjelöltje lett azonban az európai Parlamentbe nem került be.

Weisz Viktor 2016 és 2018 között, – tehát a migrációs válság tetőpontján – a Soros által támogatott Artemisszió Alapítvány „menekült mentora” volt, saját LinkedIn-oldala szerint afgán menekültek mentorálásával foglalkozott, ezt azonban a Tisza Párt oldalán lévő önéletrajzából kihagyták. A választások előtt a közösségi oldaláról az is kiderült, hogy a davosi Világgazdasági Fórum (World Economic Forum) keretében dolgozott mint „globális alakító”. Erről a szervezetről tudható, hogy partnerei között szerepel az OSF, és szinte minden évben felszólalt maga Soros György is.