Egyre több Soros-fióka bukkan fel Magyar Péter mellett

A Soros György által támogatott migránssegítő szervezet, az Artemisszió Alapítvány munkatársa volt Weisz Viktor, a Magyar Péter vezette Tisza Párt egyik európai parlamenti jelöltje.

Weisz, aki a lista 9. helyén szerepel, nem az első olyan személy Magyar Péter környezetéből, aki legalább egy szálon köthető Soros Györgyhöz.

Ilyen például Dávid Dóra, a párt EP-listájának 2. befutója, aki 2015-ben közel egy éven keresztül annál a Save the Children nevű civil szervezetnél dolgozott, amely 2016 óta több alkalommal is kapott támogatást Soros György Open Society Foundations (OSF) nevű alapítványától.

Nos,

Weisz Viktor 2016 és 2018 között, tehát a migrációs válság tetőpontján a Soros által támogatott Artemisszió Alapítvány „menekült mentora” volt,

saját LinkedIn-oldala szerint afgán menekültek mentorálásával foglalkozott ebben az időben, amit kihagytak a Talpra Magyarok oldalán lévő önéletrajzából. A Tűzfalcsoport korábban már felhívta a figyelmet arra is, hogy az Artemisszió Alapítványt a Soros-féle Open Society Foundations csak 2016-ban 27 millió forinttal támogatta.

Weisz Viktor LinkedIn-oldala szerint a mai napig tevékenykedik

a davosi Világgazdasági Fórum (World Economic Forum) keretében mint „globális alakító”. Erről a szervezetről tudható, hogy partnerei között szerepel az OSF, és szinte minden évben felszólalt maga Soros György is.

Egy beszámolóból az is kiderül, hogy mit csinál Weisz Viktor ebben a szerepkörben: „Globális alakítóként hozzáférést kaptam a társak és mentorok erőteljes hálózatához, valamint a Világgazdasági Fórum erőforrásaihoz, hogy segítsenek előmozdítani a változást helyi és globális szinten.”

Weisz Viktor kapcsán a Mandiner azt írta, az Artemisszió támogatói és partnerei között megtalálható a Soros-hálózat által szintén pénzelt Közélet Iskolája, valamit olyan migránssegítő szervezetek, mint a Refugees Welcome és a European Programme for Integration and Migration. A Refugees Welcome olasz szervezete már szintén többször kapott támogatást Soros György alapítványától, az Open Society Foundationstől.