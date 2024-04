Soros embereivel vág bele a kampányba Magyar Péter

A listán van még Dávid Dóra nemzetközi jogász is, aki önéletrajza szerint 2005 óta nem élt Magyarországon, így maximum hallomásból lehetnek ismeretei a jelenlegi viszonyokról. Jelenleg a Facebookot és az Instagramot működtető Meta jogtanácsosaként dolgozik Londonban. Ő is szerepet vállalt nemzetközi civil szervezetnél, a Save the Children Internationalnél, amely korábban szintén több, Soros György által kezdeményezett projektben is részt vett.