Baloldali úton halad Magyar Péter

Magyar Pétert külföldről is támogatják?

A Blikk-videó egy imázsfilmnek indult, azonban tragikomédiába csapott át, miután Magyar Péter élettársa kikotyogta, hogy a „fantasztikus grafikus csapat” részben külföldiekből áll. Ők egy indiai ragasztógyár logójára kísértetiesen hasonlító logót alkottak meg, majd saját ötletként mutatták be az emblémát. A nő szavai arra is utalhatnak, hogy Magyar Péter színre lépése akár oda is elvezethet, hogy a dollárbaloldal egykori tanácsadói új munkaköröket, de régi megbízói akaratot szolgálnak ki az ő közreműködésével – mutatott rá Tóth Erik.