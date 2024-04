Ügynök és besúgó volt Magyar Péter pártjának alelnöke

De talán a kétes kaszinóbizniszeknél is kínosabb lehet Magyar Péter számára az újdonsült pártja alelnökének rendszerváltás előtti, pártállami múltja. Egerben és környékén ugyanis közszájon forog, hogy Deák Boldizsár a Kádár-rezsimben az állambiztonsági szervek beépített ügynöke volt és jelentéseket is készített Sólyom fedőnéven. Információink szerint 1973 előtt egy bolti lopás után szervezte be Deákot a Belügyminisztérium, és jelentéseket készített többek között Hermann István egri vállalkozóról, aki 2010 és 2014 között fideszes országgyűlési képviselő volt. Értesüléseinket alátámasztja, az Egriszin.hu portál egyik cikke alatt olvasható hozzászólásfolyam is amelyben többen is írnak arról, hogy Deák Boldizsár ügynök lehetett. „Miért? Ez valakinek kétséges, hogy Deák Boldizsár alias Sólyom tartótisztje Habis úr volt anno a megyei kereskedelmi osztályon?” – fogalmazott az egyik kommentelő.

Természetesen besúgói tevékenységéről szerettük volna megkérdezni Deák Boldizsárt, de mielőtt bármilyen kérdést feltehettünk volna annyit közölt, hogy nem nyilatkozik és bontotta a vonalat. Megkerestük az Alkotmányvédelmi Hivatalt és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárát is. Amennyiben választ kapunk kérdéseinkre, frissítjük cikkünket.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: MTI/Lakatos Péter)