Magyar Péter megvett egy kamupártot

A Talpra Magyarok Közössége a Tisztelet és Szabadság (Tisza) Párt színeiben indul a 2024. június 9-i választáson – jelentette be szerda délután a Facebookon Magyar Péter. Varga Judit korábbi miniszter exférje tudatta azt is, hogy a mai közgyűlésen alelnökké választották, emberei pedig többségbe kerültek a párt ügydöntő szerveiben. Magyar sietve leszögezte azt is, hogy a párttal és annak indulásával kapcsolatban csakis ő nyilatkozik.

Ezt talán nem véletlen mondta, hiszen ha jobban utánanézünk, kiderül, hogy a szóban forgó politikai alakulat egy valódi kamupárt.

De nézzük, mit is mondtak évekkel ezelőtt, 2021-ben a párt alapítói. Szabó Attila elnök nemes egyszerűséggel kijelentette, „a Tisza Párt természetesen mind a 106 választókerületben indít jelöltet, erre már újdonsült pártként is megvan a kapacitásunk, képességünk.”

Deák Boldizsár alelnök ehhez hozzátette, „mi alulról szerveződő párt vagyunk, és a társadalmi beágyazottságra építünk. Úgy látjuk, a magyarok 32 százaléka bizonytalan, hogy kire szavazzon. Pártunk tehát két és félmillió bizonytalan szavazót fog megszólítani.”