Trump keményen tárgyal, és mindig eléri, amit akar

Ahogyan arról korábban írtunk, februárban a Fehér Házban lezajlott találkozón Donald Trump és Volodimir Zelenszkij között feszült, szóváltásokkal teli vita bontakozott ki. Az amerikai elnök azzal vádolta az ukrán államfőt, hogy visszaél az Egyesült Államok támogatásával, és nem tanúsít kellő hálát a nyújtott segítségért. J. D. Vance alelnök szintén kemény szavakkal illette Zelenszkijt, mondván, tiszteletlenül viselkedik, és azzal sodorja veszélybe országát, hogy a diplomácia helyett más utat választ.

Donald Trump és Volodimir Zelenszkij szóváltása a Fehér Házban (Fotó: SAUL LOEB/AFP)