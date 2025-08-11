Donald TrumpZelenszkijUrsula von der Leyen

Trump keményen tárgyal, és mindig eléri, amit akar

Donald Trump többször is bizonyította, hogy kemény tárgyaló, aki mindig eléri céljait – legyen szó feszült szóváltásról a Fehér Házban Volodimir Zelenszkijjel vagy kemény alku­ról Ursula von der Leyennel. Az amerikai elnök az ukrán vezetőt azzal vádolta, hogy visszaél Washington támogatásával, majd Skóciában olyan kereskedelmi megállapodást kényszerített ki az Európai Bizottság elnökétől, amely leginkább Amerikának kedvez.

Magyar Nemzet
2025. 08. 11. 15:05
Fotó: AFP/NurPhoto/ALLISON BAILEY
Ahogyan arról korábban írtunk, februárban a Fehér Házban lezajlott találkozón Donald Trump és Volodimir Zelenszkij között feszült, szóváltásokkal teli vita bontakozott ki. Az amerikai elnök azzal vádolta az ukrán államfőt, hogy visszaél az Egyesült Államok támogatásával, és nem tanúsít kellő hálát a nyújtott segítségért. J. D. Vance alelnök szintén kemény szavakkal illette Zelenszkijt, mondván, tiszteletlenül viselkedik, és azzal sodorja veszélybe országát, hogy a diplomácia helyett más utat választ.

Donald Trump és Volodimir Zelenszkij szóváltása a Fehér Házban (Fotó: SAUL LOEB/AFP)

Trump akkor úgy fogalmazott, hogy Zelenszkij nem a békére törekszik.

Nagyon sok mindent megtudtunk, amit enélkül a nyomás és feszültség alatti beszélgetés nélkül soha nem lehetett volna megérteni. Hihetetlen, mi minden kerül felszínre az érzelmeken keresztül

– mondta Trump a találkozó után. 

Donald Trump hozzátette: Zelenszkij tiszteletlen volt az Egyesült Államokkal szemben, és világossá tette, hogy az ukrán vezető akkor térhet vissza Washingtonba, ha valóban a békét akarja.

Trump mindig eléri, amit akar – Ursula von der Leyent sem kímélte

Skóciai látogatása során Donald Trump egyeztetett Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével az amerikai–európai kereskedelmi megállapodásról. Az amerikai elnök gyakorlatilag minden célját elérte: olyan egyezséget kötött az Európai Unió vezetésével, amely jelentős előnyöket biztosít az amerikai vállalatoknak, miközben az uniós ipart hátrányosan érintheti, és akár több tízezer munkahely is veszélybe kerülhet.

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)

