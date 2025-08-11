Ahogyan arról korábban írtunk, februárban a Fehér Házban lezajlott találkozón Donald Trump és Volodimir Zelenszkij között feszült, szóváltásokkal teli vita bontakozott ki. Az amerikai elnök azzal vádolta az ukrán államfőt, hogy visszaél az Egyesült Államok támogatásával, és nem tanúsít kellő hálát a nyújtott segítségért. J. D. Vance alelnök szintén kemény szavakkal illette Zelenszkijt, mondván, tiszteletlenül viselkedik, és azzal sodorja veszélybe országát, hogy a diplomácia helyett más utat választ.
Trump keményen tárgyal, és mindig eléri, amit akar
Donald Trump többször is bizonyította, hogy kemény tárgyaló, aki mindig eléri céljait – legyen szó feszült szóváltásról a Fehér Házban Volodimir Zelenszkijjel vagy kemény alkuról Ursula von der Leyennel. Az amerikai elnök az ukrán vezetőt azzal vádolta, hogy visszaél Washington támogatásával, majd Skóciában olyan kereskedelmi megállapodást kényszerített ki az Európai Bizottság elnökétől, amely leginkább Amerikának kedvez.
Trump akkor úgy fogalmazott, hogy Zelenszkij nem a békére törekszik.
Nagyon sok mindent megtudtunk, amit enélkül a nyomás és feszültség alatti beszélgetés nélkül soha nem lehetett volna megérteni. Hihetetlen, mi minden kerül felszínre az érzelmeken keresztül
– mondta Trump a találkozó után.
Donald Trump hozzátette: Zelenszkij tiszteletlen volt az Egyesült Államokkal szemben, és világossá tette, hogy az ukrán vezető akkor térhet vissza Washingtonba, ha valóban a békét akarja.
További Külföld híreink
Trump mindig eléri, amit akar – Ursula von der Leyent sem kímélte
Skóciai látogatása során Donald Trump egyeztetett Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével az amerikai–európai kereskedelmi megállapodásról. Az amerikai elnök gyakorlatilag minden célját elérte: olyan egyezséget kötött az Európai Unió vezetésével, amely jelentős előnyöket biztosít az amerikai vállalatoknak, miközben az uniós ipart hátrányosan érintheti, és akár több tízezer munkahely is veszélybe kerülhet.
További Külföld híreink
Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor a Trump–Putyin-csúcstalálkozó apropóján posztolt + videó
Régóta mondjuk, hogy ha Európa nem kezd tárgyalásokba, akkor az oroszok és az amerikaiak a fejünk felett fognak megállapodni – fogalmazott a magyar miniszterelnök.
Teljesen leállt Nyugat-Európa legnagyobb atomerőműve, döbbenetes az oka
Rejtély, mikor indulhat újra.
Bezzegrománia: elmaradhat a tanévkezdés – sztrájkra készülnek a tanárok a brutális megszorítások miatt
A tanévkezdés bojkottját helyezték kilátásba Romániában az oktatási szakszervezetek.
Sydney Sweeney kutyája is „náci” lett
Tovább tetőzik a liberális hisztéria.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor a Trump–Putyin-csúcstalálkozó apropóján posztolt + videó
Régóta mondjuk, hogy ha Európa nem kezd tárgyalásokba, akkor az oroszok és az amerikaiak a fejünk felett fognak megállapodni – fogalmazott a magyar miniszterelnök.
Teljesen leállt Nyugat-Európa legnagyobb atomerőműve, döbbenetes az oka
Rejtély, mikor indulhat újra.
Bezzegrománia: elmaradhat a tanévkezdés – sztrájkra készülnek a tanárok a brutális megszorítások miatt
A tanévkezdés bojkottját helyezték kilátásba Romániában az oktatási szakszervezetek.
Sydney Sweeney kutyája is „náci” lett
Tovább tetőzik a liberális hisztéria.