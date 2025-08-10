Kihagyottak koalíciója: Európa csendben bólogat Trump tervéhez

Az Európai Unió vezetői üdvözölték amerikai elnök béketörekvéseit, azonban a hírek szerint egy ellenajánlatot is tettek. A felszínen mindenki támogatja Donald Trumpot, azonban az európai vezetők félnek, hogy milyen engedményeket tesz majd az amerikai elnök Vlagyimir Putyinnak. Az már biztos, hogy az orosz elnök a tárgyalásokat megelőzően továbbította feltételeit a Fehér Háznak, azonban az még mindig nem világos, hogy milyen területi engedményeket kellene tenniük az ukránoknak és milyet az oroszoknak.

J. D. Vance beszámolt Trump tervéről

(Fotó: Kin Cheung)

Az Egyesült Államok alelnöke, J. D. Vance részt vett egy megbeszélésen, amit a Chevening-villában tartottak, ahol jelen voltak Ukrajna, Lengyelország, Olaszország, Németország, Finnország és persze Nagy-Britannia képviselői is. A Londontól nem messze lévő villában a hírek szerint konstruktív megbeszélés folyt, amelyen az amerikai alelnök ismertette Trump elképzeléseit a békére vonatkozóan.

A kiadott nyilatkozat szerint a tárgyalásban résztvevő minden ország elkötelezett a béke diplomáciai megteremtése érdekében.

Ettől függetlenül azonban a sorok között aggodalom olvasható ki az európai politikusok kiegészítéseiből.

Masszív garanciákat várnak Trumptól

Az európai vezetők igyekeztek optimizmust sugározni, azonban azt is hangsúlyozták, hogy továbbra is elkötelezettek Ukrajna támogatásában. Ezzel párhuzamosan pedig hitet tettek amellett is, hogy Ukrajnának is részesének kell lennie ezeknek a béketárgyalásoknak, ráadásul szerintük egy megállapodás csak és kizárólag masszív biztonsági garanciák mellett hozhatja el a tartós békét.

Trump egyébként a hírek szerint nem zárkózott el egy háromoldalú tárgyalástól, azonban a jövő péntekre Alaszkába tervezett megbeszélés kétoldalú lesz az orosz fél igényeinek megfelelően.

Az Európai Unió országai, valamint Zelenszkij is elkötelezett azonban, hogy Ukrajna határainak kőbe vésve kell lenniük.

Mind két fél érdeke

Feltehetőleg az európai vezetők és az ukrán elnök is a határok kérdése miatt aggódik. Korábban Trump már utalt rá, hogy a megbeszéléseken területcserék is szóba jöhetnek, amely az ő megfogalmazása szerint mind két fél érdeke. Ez azonban Zelenszkijnek óriási arcvesztés lenne, hiszen az első és legfontosabb feltétele volt az ukrán elnöknek, hogy az ország területi integritásából nem enged.

Ezzel a kérdéssel lehet összefüggésben az is, hogy az információk szerint az európai politikusok tettek egy alternatív javaslatot az amerikai fél számára, azonban ezt több ezt firtató kérdésre sem voltak hajlandók részletezni.

Zelenszkij egyébként igyekszik visszafogni magát, azonban jól látszanak rejtett indulatai. Legutóbbi bejegyzésében az elnök azt írta, hogy hogy elkötelezett a béke iránt.

A háború vége lehet őszinte, és én elkötelezett vagyok minden iránt, ami Ukrajnával, népünkkel, az ukrajnai béke érdekében történik. Ukrajna nagyra értékeli és teljes mértékben támogatja Macron elnök, Melona miniszterelnök, Merz kancellár, Tusk miniszterelnök, Starmer miniszterelnök, Ursula von der Leyen elnök és Stubba elnök ukrajnai békéért tett erőfeszítéseit.

– fogalmazott az elnök közösségi oldalán.