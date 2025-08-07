csillagszerű égitestFöldVénuszJupiterperseidanyárjelenség

Randevúra megy a szerelem és a nagy szerencse bolygója, és ezt nem a színfalak mögött csinálják

A két legfényesebb bolygó, a Vénusz és a Jupiter alig két holdátmérőnyi távolságra kerül egymástól a keleti látóhatár fölött, így az augusztus 11. és 13. közötti hajnalokon a nyár egyik legszebb szabad szemes csillagászati jelensége lesz megfigyelhető – közölte a Svábhegyi Csillagvizsgáló.

Forrás: MTI2025. 08. 07. 19:18
A Vénusz és a Jupiter együttállása 2023-ban Fotó: Komka Péter Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A Földről nézve a két legfényesebb csillagszerű égitest  – Jupiter és az Esthajnalcsillag, azaz a Vénusz együttállása különösen szép látványt fog nyújtani a korán kelőknek. Szabad szemmel a Vénusz egy tündöklő, rendkívül fényes, fehér csillagnak látszik majd, míg a Jupiter egy nála halványabb, de az égbolt összes csillagánál fényesebb, szintén fehér, csillagszerű égitest lesz.

A páros egyébként már most közeledik egymáshoz, augusztus 11. és 13. között pedig „feltűnő közelségbe” kerülnek majd. Ezeken a hajnalokon a páros – amelynek együttállása 12-én lesz a legszorosabb – már hajnali 3 óra előtt felkel, és 4 órára 13 fokos magasságba emelkedik a keleti horizont fölé. Ekkor még a sötét éjszakai égbolton, teljes fényességükben lesznek láthatók. Megfigyelésükhöz tiszta, kitakarásmentes keleti látóhatárt kell keresni – jelezték. 

A bolygók helyzete napról napra változik majd: a Jupiter látszólag távolodik a Naptól, a Vénusz pedig közeledik hozzá.

Mivel legközelebb csak 2026 júniusában áll majd együtt a két bolygó, azoknak, akik az éjszakákat a Perseida hullócsillagok megfigyelésével töltik, mindenképpen érdemes megvárniuk a hajnalt az együttállás megcsodálására – hívták fel a figyelmet a szakemberek, akik szerint a jelenség szabad szemmel megfigyelve is látványos lesz.

Mint írták, egy kézi binokulár segítségével a vakítóan fényes Vénusz még csillagszerű marad, a Jupiter viszont már aprócska korongnak látszik majd, a Galilei-holdak pedig halvány csillagokként tűnnek fel szorosan körülötte. A közlemény szerint csillagászati távcsővel, száz-százötvenszeres nagyításon a Vénusz fényes korongja és 79 százalékos fázisa is megpillantható lesz.


 

