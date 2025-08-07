Randevúra megy a szerelem és a nagy szerencse bolygója, és ezt nem a színfalak mögött csinálják

Mivel legközelebb csak 2026 júniusában áll majd együtt a két bolygó, azoknak, akik az éjszakákat a Perseida hullócsillagok megfigyelésével töltik, mindenképpen érdemes megvárniuk a hajnalt az együttállás megcsodálására – hívták fel a figyelmet a szakemberek, akik szerint a jelenség szabad szemmel megfigyelve is látványos lesz.

Mint írták, egy kézi binokulár segítségével a vakítóan fényes Vénusz még csillagszerű marad, a Jupiter viszont már aprócska korongnak látszik majd, a Galilei-holdak pedig halvány csillagokként tűnnek fel szorosan körülötte. A közlemény szerint csillagászati távcsővel, száz-százötvenszeres nagyításon a Vénusz fényes korongja és 79 százalékos fázisa is megpillantható lesz.