Játékgépekkel bizniszelt Magyar Péter pártjának alapítója

A fentiek alapján tehát nem csoda, hogy rosszul érintette Magyar Péter új párttársát, hogy a Fidesz–KDNP 2012 novemberében végleg betiltotta a sok családot a tönk szélére sodró automata nyerőgépeket.

Deák Boldizsárnak egyébként számtalan cég kapcsolódik a nevéhez, amelyek jelentős részét felszámolták. A győri kaszinós kalandot a kilencvenes évek első felében a BelMondó Gold Kft.-n keresztül csinálta végig Magyar Péter párttársa, majd később Fortuna Roulette Kft. néven is volt egy szerencsejáték szervezésére szakosodott vállalkozása, amely információink szerint Heves és Nógrád megyékben terítette a nyerőgépeket.

Közös értékrend alapján választott Magyar Péter?

A Tisza Párttal való összeborulását Magyar Péter a tőle megszokott ködösítés után hozta nyilvánosságra április 10-én, és Deák előéletét látva talán nem véletlen, hogy rögtön igyekezett is elzárni a sajtót az őt befogadó kamupárt vezetőitől, amikor egy Facebook-bejegyzésben azt írta:

„A sajtó képviselőinek jelzem, hogy a párttal és annak indulásával kapcsolatban én nyilatkozom. Kérem, hogy a korábbi alapítókat, civil embereket ne zaklassák feleslegesen.”

A baloldal üdvöskéje hétfőn még azzal dicsekedett az ATV-ben, hogy több párt is van, amivel összeállhat, és B illetve C opcióval is készül arra az esetre, ha a hatalom – orosz mintára –megpróbálná adminisztratív eszközökkel ellehetetleníteni indulását az európai parlamenti választásokon.