Jason MomoaAquamanAkvárium KlubTrónok harca

Jason Momoa nemcsak a basszusgitárját, de magát is szétcsapta az Akvárium színpadán

Rockerek és tiktokkerek, két jóbarát? Aligha. A műfaj iránt elkötelezett, rutinos koncertlátogató értetlenül áll a jelenség előtt, hogy ASMR-videókon edzett, torzított gitárt hírből sem ismerő kislányokon kell átverekednie magát egy keménynek ígérkező bulin. Nekik ugyanis az a rock and roll, ha sikerül megtalálniuk a legoptimálisabb videózási pozíciót, ebben való akadályoztatásuk esetén pedig még a fekete öves pogósoknak is érdemes felkötni a gatyájukat. De hát ilyen, amikor egy turistalátványosság gitárt ragad, boldog-boldogtalan látni akarja. Szombat este az épp hazánkban forgató Jason Momoa, alias Aquaman adott koncertet a budapesti Akvárium színpadán Öof Tatatá nevű formációjával. A zenekar neve – ami egy korzikai–maori kifejezés – valahogy úgy fordítható, hogy „ööö, majdnem”, nos, épp ezzel az érzéssel jöttünk ki a koncertről.

Ménes Márta
2025. 08. 17. 11:55
Jason Momoa és Mike Hayes között nagy az összhang Forrás: A szerző felvétele
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Jason Momoát, Hollywood vadmeberét leginkább a dothraki sereg éléről vagy az óceán mélyéről, Aquamanként ismerjük, ezúttal azonban új arcát mutatta meg, basszusgitárosként lépett a budapesti Akvárium színpadára. 

Jason Momoa nemcsak a basszusgitárját, hanem magát is szétcsapta az Akvárium színpadán
Jason Momoa Öof Tatatá nevű formációjával lépett színpadra Budapesten (Forrás: rockbook.hu)

A szerep régi-újnak mondható, aki követi a Trónok harca Khal Drogóját a közösségi felületeken, tudja, hogy a sztár nem ma kezdte az ismerkedést a műfajjal. 

Óriási metalhead, aki él-hal a gitárzenéért, előszeretettel pogózik koncerteken a tömegben 

(legutóbb a Black Sabbath birminghami búcsúkoncertjén vadult meg a közönség soraiban), a Dűne 2019-es budapesti forgatáskor például beugrott a hazánkban koncertező Anthrax és a Slayer közös koncertjére, backstage-es akcióját pedig rengeteg fotóval és videóval dokumentálta. Most ismét a nagy sikerű sci-fi kapcsán (a Dűne harmadik része forog) tartózkodik a színész Magyarországon, és ha már így alakult, gondolta, összeköti filmes és zenei tevékenységeit, és megmutatja, hogy nemcsak Aquaman szigonyával, hanem a bőgővel is jól bánik.

Öof Tatatá nevű zenekarával a turné tavaly áprilisban kezdődött Új-Zélandon, először baráti körben, Jack Black vendégszereplésével egy Metallica-dal előadásával. Azóta kisebb klubkoncerteken léptek fel az Egyesült Államokban, ahol később D. B. Weiss is csatlakozott hozzájuk a színpadon. A zenekarban Momoa mellett Mike Hayes énekel és Kenny Dale Borill dobol, de szombat este 

Momoa Lisa Bonet színésznővel közös fia, Nakoa-Wolf is színpadra lépett, aki láthatóan ugyanúgy oda van a mázsás riffekért, mint apja. 

A Rage Against The Machine Bulls On Parade-jében a gitárját nyűtte, a Billy Idol-klasszikus Rebel Yellben pedig a refrént énekelte/üvöltötte. Ebből is látszik, hogy a zenekar repertoárja viszonylag széles skálán mozog: a Black Sabbath, a Led Zeppelin vagy a Metallica mellett jól megfér akár egy Prince-feldolgozás is. 

A tribute műfaj létjogosulságának kérdése általában vitaindító téma, most csak annyit jegyeznék meg, hogy legendás bandák korszakalkotó dalaihoz illik alázattal nyúlni. A Öof Tatatá nem veszi őrülten komolyan, amit csinál, és ez nem is feltétlenül baj, ugyanakkor néha úgy éreztük, ez a hozzáállás inkább való a próbaterembe, semmint 1500 ember elé. 

Az egész produkciót Mike Hayes viszi a hátán, parádés gitárfutamokat hallhattunk tőle, a hangja karaktere is otthonos ehhez a műfajhoz, a frontemberi mellett viszont úgy tűnik, kénytelen-kelletlen atyai feladatok is hárulnak rá – óvó tekintetét végig a kissé spicces Momoákon hagyta, nehogy félúton elszaladjon a produkció.

Jó hanulatú, olykor kifogasolható minőségű és egyben szürreális koncertélményen vagyok túl – ritkán jönnek össze egy teremben autentikus, őszinte rockerek és trendingelő témákra vadászó influenszerek. Előbbiek talán inkább csalódottan (az eddigi internetes reakciók alapján legalábbis), utóbbiak valószínűleg elégedetten hagyták el a koncerttermet, nyugtázva, van elég alapanyag az új shortvideóhoz.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekpride

A mongoloknál is kezdődik!

Bayer Zsolt avatarja

Takarítsátok el az összeset, míg nem késő!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu