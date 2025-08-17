BKKKarácsony GergelybuszutastűzesetSzepesfalvy Anna

A buszok kiégése bizonyítja a főváros és a BKV vezetésének alkalmatlanságát + videó

Az extrém hőség nyilván nem segít, de sajtóértesülések szerint előfordulhatott, hogy a leégett járművek motorterének átmosása elmaradt – írta Szepesfalvy Anna. A fideszes politikus szerint ez pedig már nem pechsorozat, hanem a főváros és a BKV vezetésének súlyos alkalmatlanságát jelzi.

2025. 08. 17. 10:45
– Ki fogjuk kérni a porig égett buszok teljes dokumentációját – abból egyértelműen kiderül, mikor volt az utolsó motortér-átmosás – közölte Szepesfalvy Anna arra reagálva, miszerint előfordulhatott, hogy a leégett járművek motorterének átmosása elmaradt. A Fidesz fővárosi politikusa szerint pedig 

ez már nem pechsorozat, hanem a főváros és a BKV vezetésének súlyos alkalmatlanságát jelzi.

Az egyik lángoló busz Budapesten (Forrás: Facebbok/Szentkirályi Alexandra)

– Az extrém hőség nyilván nem segít, de sajtóértesülések szerint előfordulhatott, hogy a leégett járművek motorterének átmosása elmaradt! Ez pedig már nem pechsorozat, hanem a főváros és a BKV vezetésének súlyos alkalmatlanságát jelzi. Ki fogjuk kérni a porig égett buszok teljes dokumentációját – abból egyértelműen kiderül, mikor volt az utolsó motortér-átmosás. Reméljük, erre hamarabb választ kapunk, mint hogy Karácsony Gergely visszatérjen szerény, 44 napos szabadságáról – írta a politikus, aki szerint az már most is világosan látszik: a főpolgármesterék ismét nem találták el a fontossági sorrendet. 

Buszokra, az utasok biztonságára nincs pénz. Tanácsadókra, jutalmakra, céges autókra, Rákosrendezőre, elszúrt közbeszerzések százmilliós büntetéseire – és persze a 37 fős kommunikációs stábra – van pénz. 

De sebaj, a 37 fős kommunikációs stáb biztos hamar megírja majd, a főnökük nyaralása alatt is, hogy ez sem Karácsony Gergely hibája – fogalmazott Szepesfalvy Anna.

Ismert, a héten kicsit több mint 24 óra alatt három busz is kigyulladt Budapesten. Közülük kettőn utasok is tartózkodtak, mielőtt a járművek teljesen kiégtek, míg egy esetben az utasok nélkül közlekedő busz sofőrje meg tudta fékezni a lángokat. A tüzekben senki nem sérült meg, az anyagi kár azonban jelentős. A három esetben közös, hogy mindegyik járműnek a motorterében csaptak fel a lángok.

Wintermantel Zsolt, a BP Műhely szakértője a Magyar Nemzetnek azt mondta,  az első busz kigyulladása még nem volt aggasztó, mivel egy többezres flotta műszaki üzemeltetése során ilyesmi egyszer bárhol, bármikor előfordulhat. 

– Az viszont, hogy 24 óra leforgása alatt három ilyen eset is történjen, statisztikailag szinte a lehetetlen kategóriába tartozik.

 Ennek biztosan van valami oka, mert ezt csak a véletlennel már nem lehet indokolni. 

Bár a főváros baloldali városvezetése érdemben nem hajlandó megszólalni a három tűzeset kapcsán, a BKK már lépett, és teljes körű tűzbiztonsági vizsgálatot rendelt el valamennyi autóbuszán.

 

