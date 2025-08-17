Gyémánt Fürdőbenveszélyvízvendégkórháztragédia

Úszómester mentette meg az elmerült vendég életét

A fürdő maga számolt be a történtekről.

Magyar Nemzet
2025. 08. 17. 11:50
Illusztráció, fotó: Mirkó István (MI) Fotó: fotó: Mirkó István (MI)
Rosszul lett és elmerült egy ember szombaton a tatabányai Gyémánt fürdőben. Az intézmény saját Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében számolt be a tragédiáról. Mint írták, 

a vízbe merült személytől néhány méterre lévő úszómester azonnal a vízbe ugrott, majd 1,6 m mélységből a felszínre hozta és a partra vitte őt.

– A víznyelés veszélye miatt azonnal kompressziót alkalmazott, így a folyadék távozott a vendég szervezetéből. A folyamatosan lélegző strandolót stabil oldalfekvésbe helyezték, majd megvárták a mentő kiérkezését – fogalmaztak. A fürdő legutóbbi információi szerint a vendég jól van, tekintettel arra, hogy víz került a tüdejébe, a kórház az ilyenkor szokásos protokollnak megfelelően jár el.

 

