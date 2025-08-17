halálSzékesfehérvárvasútmenetidőAgárd

Késnek a vonatok a fehérvári vonalon, miután halálra gázolt a vonat egy gyalogost Agárdon

Egy fénysorompós átjáróban történt a baleset.

2025. 08. 17.
Halálra gázolt egy gyalogost a Budapestre elindult sebesvonat vasárnap kora reggel Agárdon, emiatt hosszabb lehet a menetidő a székesfehérvári vasútvonalon – közölte a Mávinform a honlapján.

Azt írták, hogy a gázolás az agárdi Camping utcai fénysorompós vasúti átjáróban történt, az elütött gyalogos a balesetben életét vesztette.

A helyszínelés miatt Gárdony és Székesfehérvár között a vonatok csak egy vágányon közlekednek, így a székesfehérvári vonalon a menetidő 15-20 perccel hosszabb lehet, és vonatkimaradásokra is számítani kell.

Ez idő alatt a Göcsej és a Bakony InterCityk csak Veszprém és Székesfehérvár között járnak. A G43-as vonatok csak Kőbánya-Kispest és Gárdony között, a Z30-as vonatok pedig csak a budapesti Déli pályaudvar és Kápolnásnyék között közlekednek. A távolsági vonatok Kápolnásnyéken és Gárdonyban megállnak. Gárdony és Székesfehérvár között pótlóbuszok is közlekednek. A dél-balatoni és az észak-balatoni vonal IC vonatai helyjegy váltása nélkül vehetők igénybe. Gárdony és Székesfehérvár között a Volán járatain a vasúti jegyek érvényesek.

 

