Brutális baleset: tehervonat rohant a furgonba + videó

A teherautó sofőrje a tilos jelzés ellenére a vasúti kereszteződésbe hajtott, és már nem tudta elkerülni az ütközést. A sofőr csodával határos módon megúszta a balesetet.

Magyar Nemzet
2025. 08. 17. 6:52
Vasúti sorompó - illusztráció Fotó: HEIKO REBSCH Forrás: DPA
Döbbenetes felvételeket rögzített a kamera a vasúti átjáróban. 

Borítókép: Vasúti sorompó. Illusztráció (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Felhévizy Félix
Hernádi Judit lánya csúnyán nekiment Deutsch Tamásnak, fájt neki az igazság

Önérzet az van.

