Mikor lehet újra Vidámpark Budapesten?

Magyarország egyetlen nagy vidámparkja tizenkét éve zárt be Budapesten. Aki pörgésre, szédülésre vágyik, lesheti, hol tartanak búcsút, vásárt, ahol esetleg felállítanak valami körhintát, ám a hullámvasúti élményért már legalább Bécsig kell utazni, hiszen a Práter a legközelebbi vidámpark.

Az egykori budapesti vurstli helyét teljes egészben elfoglalja a be nem fejezett, gigantikus fóliasátornak látszó Biodóm, ahol fedett állatkertet rendeztek volna be, de a beruházás jócskán túllépte a költségkeretet, így most se Pannon élővilág, se vidámpark. Sós Endre, a Fővárosi Állat- és Növénykert természetvédelmi és állategészségügyi igazgatója szerint ugyanakkor a Biodóm már nem sokáig lesz üres, idén decemberben megnyitják azt, ami első ütemben egy hatalmas növényházként, városi oázisként fog működni.

A félkész Biodóm (Fotó: Kurucz Árpád)

A növényházként induló Biodómba nem kell majd külön jegyet venni, az állatkert felől ingyenesen be lehet majd menni.

Ettől persze még nem lesz vidámparkja Budapestnek.

A Biodóm helyén álló egykori vidámparkkal kapcsolatban elmúlt 30 évben többször felvetődött, hogy elköltözne, helyszínként szóba került a józsefvárosi pályaudvar, Rákosrendező, valamint a XVII. kerület is. Utóbbi helyen egy budapesti vállalkozó, Szabó József szeretne magán vidámparkot építeni. A férfi saját, XVII. kerületi birtokán akarja a világ legnagyobb vidámparkját megépíteni. Szabó az Indexnek korábban azt nyilatkozta, hogy a vidámpark felépítéséhez és majdani üzemeltetéséhez semmiféle engedélyre nem lesz szüksége. Rákosmente Önkormányzata azonban határozottan másként vélekedett.

A polgármester később találkozott Szabó Józseffel, aki vázolta a terveit, és abban maradtak, hogy a konkrét lépések meghozatala előtt számos kérdést kell tisztázni.

Szabó József korábban arról is beszámolt, hogy a megszűnt Vidámpark nevének használatára is igényt tartana, de nem mindenáron, más neveken is gondolkodik. Ha a projekt nemzetközi szintűvé nőné ki magát, úgy a Megapark vagy a valamilyen Land név is szóba jöhet. Akkor az Indexnek azt mondta, hogy az ügyben megkereste a Fővárosi Állat- és Növénykertet, akik arról tájékoztatták, hogy az ügyben nincs illetékességük. Ugyanakkor később kiderült, a vidámpark szó nincs levédetve, ezért Szabó szabadon használhatná azt.