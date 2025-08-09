Fővárosi Állat-és Növénykertvidámpark BudapestVitézy Dávidállatkert

Mikor lehet újra Vidámpark Budapesten?

Tizenkét éve nincs Vidámpark Budapesten. Egy lelkes vállalkozó, Szabó József a világ legnagyobb vidámparkját képzeli el Budapesten. A létesítmény megépítésére jelenleg semmi esély, de a vállalkozó nem adja fel. Mindeközben a politikusok is foglalkozni kezdtek a kérdéssel. Vitézy Dávid a kampányban még Észak-cselepre ígérte a szórakoztatóközpont kialakítását.

Gábor Márton
2025. 08. 09. 5:45
Biódóm és a Vidámpark Fotó: Vémi Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Magyarország egyetlen nagy vidámparkja tizenkét éve zárt be Budapesten. Aki pörgésre, szédülésre vágyik, lesheti, hol tartanak búcsút, vásárt, ahol esetleg felállítanak valami körhintát, ám a hullámvasúti élményért már legalább Bécsig kell utazni, hiszen a Práter a legközelebbi vidámpark.

Az egykori budapesti vurstli helyét teljes egészben elfoglalja a be nem fejezett, gigantikus fóliasátornak látszó Biodóm, ahol fedett állatkertet rendeztek volna be, de a beruházás jócskán túllépte a költségkeretet, így most se Pannon élővilág, se vidámpark. Sós Endre, a Fővárosi Állat- és Növénykert természetvédelmi és állategészségügyi igazgatója szerint ugyanakkor a Biodóm már nem sokáig lesz üres, idén decemberben megnyitják azt, ami első ütemben egy hatalmas növényházként, városi oázisként fog működni. 

A Biodóm Budapesten
A félkész Biodóm (Fotó: Kurucz Árpád)

A növényházként induló Biodómba nem kell majd külön jegyet venni, az állatkert felől ingyenesen be lehet majd menni. 

Ettől persze még nem lesz vidámparkja Budapestnek. 

A Biodóm helyén álló egykori vidámparkkal kapcsolatban elmúlt 30 évben többször felvetődött, hogy elköltözne, helyszínként szóba került a józsefvárosi pályaudvar, Rákosrendező, valamint a XVII. kerület is. Utóbbi helyen egy budapesti vállalkozó, Szabó József szeretne magán vidámparkot építeni. A férfi saját, XVII. kerületi birtokán akarja a világ legnagyobb vidámparkját megépíteni. Szabó az Indexnek korábban azt nyilatkozta, hogy a vidámpark felépítéséhez és majdani üzemeltetéséhez semmiféle engedélyre nem lesz szüksége. Rákosmente Önkormányzata azonban határozottan másként vélekedett. 

A polgármester később találkozott Szabó Józseffel, aki vázolta a terveit, és abban maradtak, hogy a konkrét lépések meghozatala előtt számos kérdést kell tisztázni.

Szabó József korábban arról is beszámolt, hogy a megszűnt Vidámpark nevének használatára is igényt tartana, de nem mindenáron, más neveken is gondolkodik. Ha a projekt nemzetközi szintűvé nőné ki magát, úgy a Megapark vagy a valamilyen Land név is szóba jöhet. Akkor az Indexnek azt mondta, hogy az ügyben megkereste a Fővárosi Állat- és Növénykertet, akik arról tájékoztatták, hogy az ügyben nincs illetékességük. Ugyanakkor később kiderült, a vidámpark szó nincs levédetve, ezért Szabó szabadon használhatná azt. 

A vidámpark ügy a 2024-es önkormányzati választáson is szóba került. 

Vitézy Dávid főpolgármester-jelölt akkor programjában azt állította, Észak-Csepelre kellene felépíteni Budapest új vidámparkját. Vitézy Dávid programjában az szerepel, hogy Észak-Csepelen, ahol régóta tervezik egy közpark kialakítását, ismét nyílhatna egy európai fővároshoz méltó vidámpark.

„Teremtsük meg a feltételeit annak, hogy Budapesten ismét lehetőség legyen körhintára szállni, dodzsemezni, hullámvasutazni!”  – javasolja programjában Vitézy Dávid. A főpolgármester-jelölt szerint a Csepel-sziget északi csúcsánál lévő beépítetlen, elhanyagolt, lepusztult területen ki kell alakítani végre a főváros új közparkját, amelyet „Nagyerdő” néven  már öt évvel ezelőtt megígért a jelenlegi városvezetés, de semmi nem lett belőle.

Az önkormányzati kampányban lapunknak Kiss Ambrus reagált Vitézy Dávid vidámparktervére, és azt állította, a főpolgármester-jelölt ígérete szürreális, szerinte jelenleg nem ez a kérdés a fővárosiak legnagyobb problémája, Vitézy tervei pedig elrugaszkodottak a valóságtól. Később az élet Kiss Ambrust igazolta, mert jelenleg a fővárosi önkormányzat a csőd szélén táncol, és az új vidámpark kivitelezése helyett az alapvető szolgáltatások fenntartása is problémát okozhat a közeljövőben. 

Borítókép: Biodóm és az egykori vidámpark óriáskereke (Fotó: Vémi Zoltán)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Robert C. Castel
idezojelekUkrajna

Robert C. Castel: Az ukrán stratégiai bombázókampány

Vagy képes vagy nagy mennyiségű robbanóanyagot A-ból B-be továbbítani, vagy nem.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu