HungaroMhidegfronthőmérséklet

Brutális kánikula lesz hétvégén, vasárnap este jön a fordulat

A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 32 és 37 fok között várható.

Munkatársunktól
2025. 08. 09. 7:49
Döntően derült, napos, száraz idő várható, de az északkeleti határ közelében előfordulhatnak felhősebb időszakok is. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 32 és 37 fok között várható. Késő estére 22 és 29 fok közé csökken a hőmérséklet – írja hétvégi előrejelzésében a HungaroMet.

A tájékoztatás szerint a hétvégén is folytatódik a napos, száraz, de egyre melegebb idő. Igazi strandidő várható, majd vasárnap este egy hidegfront érkezik. A jövő hét elejére átmenetileg kissé mérséklődik a hőség, majd ismét melegedés kezdődik.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

 

