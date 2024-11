Narcisztikus p…cs: így jellemezte Magyar Pétert Vogel Evelin a kiszivárgott hangfelvételen

Ahogy a Magyar Nemzet is beszámolt róla, nyilvánosságra került egy újabb hangfelvétel. Ezen a több mint másfél órás hangfelvételen Vogel Evelin, Magyar Péter volt barátnője, illetve mostani gazdasági háttérembere, Hanzel Henrik beszélget egymással. Ez a hangfelvétel bizonyítja, hogy az a néhány perces felvétel, amit néhány napja Magyar Péter tett közzé,

manipulált és számos helyen megvágott.

Pedig a Tisza Párt vezére ennek a manipulált felvételnek az alapján jelentette fel Vogel Evelint zsarolás miatt. A teljes hanganyagból azonban kiderült, hogy semmiféle zsarolás nem történt, csak az volt kérdéses, hogy Vogel milyen konstrukcióban jut hozzá a Tisza Pártban végzett munkája ellenértékéhez.

Tehát Magyar Péter pontosan azt tette, amivel a politikai ellenfeleit vádolja, vagyis manipulált, illetve hamisított.

Magyar Péter megalázó módon bánt volt barátnőjével

A Mandiner arra is rávilágított, hogy a hangfelvételből az is kiderült, hogy a politikus nem bánt tisztességesen Vogel Evelinnel.

– Péterrel nem lehet bizonyos dolgokat normálisan megbeszélni. (…) Olyan szinten, olyan megalázó módon beszélt velem, elképesztően tiszteletlenül bánt velem, nem volt velem őszinte, és ez folyamatosan eszkalálódott – magyarázta Magyar Péter volt barátnője Hanzel Henriknek a hangfelvételen. Majd így fogalmazott: – Nekem nem az volt egyáltalán a bajom, hogy jönnek újságírók, meg stressz van, meg munka van, meg pörgés van, hajtás, tehát én ezeket egyébként egész jól bírom akkor, ha nincs valaki mellettem, aki folyamatosan szívja le az erőmet, és ő ezt csinálta. Akarva-akaratlanul, mert tiszteletlen volt, mert kaotikus volt. Nem lehet vele ezekről beszélni.

„Paranoia hajtja”

Még mielőtt szóba került volna a pénz, Vogel Evelin így folytatta:

– A szűk környezetében nem tud rendet tartani, ő az, aki k…rvára nem tud szisztémában gondolkodni, rengeteg félelem, paranoia hajtja, és nem véletlen az, hogy az egész csapat mindig tüzet olt, mert az az ember nem tud leülni három nagy levegőt venni.

Ezek után Magyar volt barátnője így fogalmazott: – Tavaly is ez volt, hogy hirtelen felkelt, és egy ilyen bazi nagy nyomás van rajta, remeg a keze alapból, tehát van egy olyan alapprobléma, nehézség benne, amit én tudtam.

Vogel Evelin a felvételen – a Tisza Párt vezetőjének verbális erőszakosságán túl – ezt is megfogalmazta: – Péter nem akkora sztár, mint amekkorának most gondolja magát, meg mint amekkorának ez a csapat most látja.

Ez lenne valójában Magyar Péter?

A hosszú beszélgetésben több erős mondat is elhangzik, amiben Vogel Evelin érzékelteti, hogy mit is jelenthetett ő Magyar Péternek:

– Nem, nem voltam first lady. Tudod, mi voltam b…meg? Egy last lady voltam, akit a Péter arcba tiport folyamatosan

– mondta a politikus volt barátnője. Hozzátette: mindent megtett Magyar Péterért, aki azonban „egy beteg ember”, „nincs ki mind a négy kereke”.