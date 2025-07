Lapulnak a máskor hangos jogvédő szervezetek, ha egy volt fideszes miniszter a bántalmazott

Varga Judit bántalmazása nem ütötte át a baloldalhoz húzó jogvédő szervezetek ingerküszöbét. Bár már sokan kiálltak a volt miniszter mellett és sokan biztosították őt támogatásukról, ahogy sokan elítélték bántalmazóját, volt férjét, Magyar Pétert is, mégis azok a szervezetek, amelyek általában a jogsértés legapróbb gyanújára is hangosan felkiáltanak, most inkább hallgatnak. Úgy tűnik, ezeknek a szervezeteknek a nők jogai mégsem annyira fontosak, ha egy volt fideszes miniszterről van szó.

A baloldalhoz húzó jogvédők csöndben vannak Varga Judit bántalmazásával kapcsolatban Fotó: MTI/Illyés Tibor