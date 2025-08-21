Magyar PéterEGRI GÁBORTisza Párt

Luxuséletével dicsekszik Magyar Péter antiszemita támogatója, a „benzinkirály” + videó

Egri Gábor nem csak egy luxusmilliárdos, az elmúlt években tudatosan pozicionálta magát a politikai térben: a kormánnyal való szembenállása után most a Tisza Párt körül kezd felbukkanni potenciális mecénásként – hívta fel a figyelmet az Ellenpont. Magyar Péter háttérembere még 2022 után fordult szembe a kormánnyal, főként az autósok érdekeit védő benzinársapka és az üzemanyagpiaci szabályozás miatt, amelyek csökkentették a profitját.

Magyar Nemzet
2025. 08. 21. 11:44
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Egy luxusautókkal körülvett milliárdos lehet Magyar Péter egyik milliárdos támogatója – hívta fel a figyelmet az Ellenpont. Mint írták, bár Egri Gábor a Tisza mellett nyíltan nem foglalt állást, mégis erősen kapcsolódik az ellenzéki párthoz. 

Magyar Péter stábja ugyanis 2024 novemberében a Holiday Beach Hotelben tartott sajtótájékoztatót, majd bizalmas beszélgetést. Emlékezetes, innen dobták ki a rendezvény után kérdezni próbáló Heiter Dávidot, a Mediaworks riporterét. Ez a szálloda pedig Egri egyik érdekeltsége. 

A blog szerint Egri ezzel a gesztussal egyértelműen pozicionálta magát: a Tisza mozgalom egyik háttérembere lett. Bár hivatalosan semmilyen szerepet nem vállalt Magyar Péter mozgalmában, a jelek szerint szimpatizál a célkitűzéseivel — és kormányellenes elköteleződését nem először teszi nyilvánvalóvá.

Már korábban is támadta a kormányt

Egri a Független Benzinkutak Szövetségének elnökeként már 2022-ben konfliktusba került a kormánnyal. Az ársapka-politikát nyíltan bírálta, szerinte az tönkretette a független kutakat, és veszélybe sodorta az üzemanyag-ellátást. Azonban a független kutak végül nem mentek tönkre, és a cégadatok szerint az általa működtetett kúthálózat is szép eredményeket, több tízmilliárdos bevételeket ért el.

Forrás: Opten/Ellenpont
Forrás: Opten/Ellenpont

Az ENVIROCHEM nevű cég 1995-ben jött létre és kezdettől fogva Egri Gábor tulajdonában van, emellett ő a cég ügyvezetője is. A forgalomra sem panaszkodhat, hiszen a tavalyi évben 20 milliárd forintos árbevételt realizált. De Egri másik cége, az ENVIKÚT Kft. is szép számokat produkált. 2024-ben 11 milliárd forintos árbevétel jött össze ebben a cégben Egrinek.

A saját tulajdonú ingatlan bérbeadásával foglalkozó STORECHEM Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. is 98 millió forint nettó árbevételt produkált, és ebben figyelemreméltó 1,5 milliárd forintos befektetett eszköz, vélhetően ingatlanállomány van. 

A luxusból kritizálta a kormányt

A blog emlékeztetett: az egyre nagyobb üzleti sikerek ellenére Egri 2023-ban és 2024-ben többször is élesen kritizálta a kormány gazdaságpolitikáját. Petícióval tiltakozott az új adószabályok ellen, és az ATV műsorában nyíltan beszélt arról, hogy a kormányzat „kiforgatja a lakosság zsebét”, illetve arról, hogy a magyar gazdasági környezet befektetésellenes lett. 

Szerinte a Mollal és a kormánnyal folytatott egyeztetések átláthatatlanok, és a politikai kockázatok súlyos milliárdokat visznek el a gazdaságból. 

Annyira azért mégsem ütötte meg Egrit a benzinárstop, ugyanis a luxus az élete része maradt.

Az Origo forrásai még 2022-ben meséltek a lapnak egy szerintük jellemző történetet. Egri Gábor egy üzleti vita hevében „végső érvként” 4 millió eurót, azaz több mint egymilliárd forintot dobott ki az asztalra. „Összegumizva, 500 eurósokban”.

A magát „Benzinkirálynak” neveztető férfi a benzinársapka bevezetését követően lett médiasztár a hatósági benzinárat támadó baloldali orgánumokban, nyilatkozatok sorát produkálva. Ugyanakkor éles kormányellenes támadásai ellenére neki nem okozott különösebb nehézséget az üzemanyagárak maximalizálása. Azóta törölt közösségi médiás felületein mutogatta például azokat a sokmilliós luxusautókat, amelyeket többnyire szlovákiai cégei nevén futtat. 

A lakhatásra sem lehet panasza

Ingatlanok terén sem kell szégyenkeznie, felesége bejegyzett lakcíme például a II. kerület egyik igen felkapott környékén, Adyligeten található, egy nagyjából félmilliárd forint értékű villában. Emellett Egri egyesülete, a Római Partért Egyesület bejegyzett címe egy római-parti villa. A műholdképek alapján látható, hogy a vízparti ház hatalmas méretű, a ház frontja közvetlenül az üdülőpartra nyílik.

Egri Gábor egyesülete, a Római-partért Egyesület bejegyzett címe egy római-parti villa (Forrás: Ellenpont)

A szálloda pedig, ahol Magyar Pétert is fogadta, a négycsillagos Holiday Beach Budapest Wellnes & Conference Hotel, amely a III. kerület Római fürdői részén található. A szálloda a leírás szerint 48 szobával és apartmannal rendelkezik.

Az antiszemita botrány

A római-parti beruházások kapcsán Egri aktív szerepet játszott a Római-partért Egyesület nevű civil szervezetben — ez a szervezet azért küzdött, hogy a terület árvízvédelmét közvetlenül a parton alakítsák ki, ne pedig attól távolabb, ártérré minősítve ezzel a Római-part lakóházakkal beépített részét.

A politikai aktivizmus azonban 2017-ben durva fordulatot vett, amikor a Római-partért Egyesület antiszemita posztjai miatt botrányba keveredett. Az egyesület egyik bejegyzése szerint, „zsidó értelmiségiek egy csoportja gettóba akarja zárni” a Római-parton élők egy részét.

Forrás: Facebook/Ellenpont

Az akkori főpolgármester, Tarlós István meg is vonta tőlük a névhasználati jogot. Ennek ellenére Egri még 2024-ben is az egyesület szimbólumaival jelent meg egy sajtótájékoztatón, nem határolódott el tőlük.

„Egri Gábor tehát nem csupán egy magamutogató luxusmilliárdos. Az elmúlt években tudatosan pozicionálta magát a politikai térben: a kormánnyal való szembenállása után most a Tisza Párt körül kezd felbukkanni, mint potenciális mecénás, szövetséges vagy legalábbis háttérember” – mutatott rá az Ellenpont.

Borítókép: Egri Gábor (Forrás: Origó)

 

 

 

 

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pokol Béla
idezojelekglobalista

Emberellenes a globalista–balliberális tábor

Pokol Béla avatarja

A szuverenista oldal valójában európai, nemzeti, emberbaráti szerveződés.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu