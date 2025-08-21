Luxuséletével dicsekszik Magyar Péter antiszemita támogatója, a „benzinkirály” + videó

– Egy luxusautókkal körülvett milliárdos lehet Magyar Péter egyik milliárdos támogatója – hívta fel a figyelmet az Ellenpont. Mint írták, bár Egri Gábor a Tisza mellett nyíltan nem foglalt állást, mégis erősen kapcsolódik az ellenzéki párthoz.

Magyar Péter stábja ugyanis 2024 novemberében a Holiday Beach Hotelben tartott sajtótájékoztatót, majd bizalmas beszélgetést. Emlékezetes, innen dobták ki a rendezvény után kérdezni próbáló Heiter Dávidot, a Mediaworks riporterét. Ez a szálloda pedig Egri egyik érdekeltsége.

A blog szerint Egri ezzel a gesztussal egyértelműen pozicionálta magát: a Tisza mozgalom egyik háttérembere lett. Bár hivatalosan semmilyen szerepet nem vállalt Magyar Péter mozgalmában, a jelek szerint szimpatizál a célkitűzéseivel — és kormányellenes elköteleződését nem először teszi nyilvánvalóvá.

Már korábban is támadta a kormányt

Egri a Független Benzinkutak Szövetségének elnökeként már 2022-ben konfliktusba került a kormánnyal. Az ársapka-politikát nyíltan bírálta, szerinte az tönkretette a független kutakat, és veszélybe sodorta az üzemanyag-ellátást. Azonban a független kutak végül nem mentek tönkre, és a cégadatok szerint az általa működtetett kúthálózat is szép eredményeket, több tízmilliárdos bevételeket ért el.

Forrás: Opten/Ellenpont

Az ENVIROCHEM nevű cég 1995-ben jött létre és kezdettől fogva Egri Gábor tulajdonában van, emellett ő a cég ügyvezetője is. A forgalomra sem panaszkodhat, hiszen a tavalyi évben 20 milliárd forintos árbevételt realizált. De Egri másik cége, az ENVIKÚT Kft. is szép számokat produkált. 2024-ben 11 milliárd forintos árbevétel jött össze ebben a cégben Egrinek.

A saját tulajdonú ingatlan bérbeadásával foglalkozó STORECHEM Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. is 98 millió forint nettó árbevételt produkált, és ebben figyelemreméltó 1,5 milliárd forintos befektetett eszköz, vélhetően ingatlanállomány van.

A luxusból kritizálta a kormányt

A blog emlékeztetett: az egyre nagyobb üzleti sikerek ellenére Egri 2023-ban és 2024-ben többször is élesen kritizálta a kormány gazdaságpolitikáját. Petícióval tiltakozott az új adószabályok ellen, és az ATV műsorában nyíltan beszélt arról, hogy a kormányzat „kiforgatja a lakosság zsebét”, illetve arról, hogy a magyar gazdasági környezet befektetésellenes lett.