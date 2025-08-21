kkvjuttatásbéremelésbónusz

A kis és közepes cégek zöme emeli a juttatásokat

A kis- és középvállalkozások fizetésemelést terveznek a következő egy évben egy friss kutatás szerint. Ez fordulópontot jelent, ugyanis elmúlt három évben mérséklődött a kkv-k körében a munkabéren felül adott juttatások népszerűsége, a magyar kkv-k csupán negyven százaléka biztosított ilyesmit. A friss adatok azonban javulást mutatnak, a cégvezetők 65 százaléka tervez béremelést.

Magyar Nemzet
2025. 08. 21. 11:43
A kis- és közepes cégek többsége emeli a béreket Forrás: Shutterstock
A K&H által rendszeresen kiadott kkv bizalmi index legfrissebb, 2025. második negyedéves kutatása szerint ismét emelkedik a béren kívüli juttatások alkalmazása a hazai kis- és középvállalkozásoknál. Az elmúlt három mérés során egyre kevesebb cég adott pluszjuttatást a fizetés mellé, most azonban fordult a trend: a korábbi  negyven százalékhoz képest már a vállalkozások 46 százaléka él ezzel a lehetőséggel, vagyis három hónap alatt hat százalékponttal nőtt az arány – írja a bank közleménye. A fizetésemelés a cégvezetők szerint is elkerülhetetlen. 

Fizetésemelést tervez a kkv-k kétharmada a következő évben. Fotó: Shutterstock

A legnépszerűbb juttatási formák változatlanul a bónusz, a Szép-kártya és a munkába járás támogatása. A fizetések tekintetében nincs érdemi elmozdulás az előző negyedévhez képest, továbbra is a cégvezetők 65 százaléka tervez béremelést. Jövőre azonban fontos változások várhatók, hiszen a 2026-tól kötelező bértranszparencia jelentősen átalakíthatja a jelenlegi bérrendszert, melyre előre fel kell készülniük a cégeknek.


Hat százalékponttal nőtt a béren kívüli juttatások alkalmazásának népszerűsége a magyar kkv-k körében – derült ki a K&H kkv bizalmi index 2025. második negyedéves kutatási adataiból. Jelenleg a kis- és középvállalkozások közel fele, 46 százaléka egészíti ki ilyen módon alkalmazottai fizetését. A leggyakoribb juttatások közé tartozik:

  •  a bónusz, 
  • a tizenharmadik havi fizetés, 
  • a Szép-kártya és a munkába járás támogatása. 

Bónuszt minden ötödik cég ad a munkavállalóknak, míg a Szép-kártyát a cégek 15 százaléka alkalmazza, noha annak töretlen népszerűségét a felhasználók körében jól mutatja, hogy a tavalyi év azonos időszakához képest 1,5 milliárd forinttal nőtt a K&H által kibocsátott kártyák forgalma az első fél évben. A munkába járás támogatásánál a kutatás különbséget tesz a törvényileg előírt és a saját döntésből adott támogatás között, előbbit a cégek 14 százaléka biztosítja, utóbbit csupán nyolc százalék. A fizetések tekintetében jelenleg jóval stabilabb a helyzet, nem derült ki számottevő változás az előző negyedévhez képest. A cégvezetők mintegy egyharmada gondolja úgy, hogy a munkabérek változatlanok maradnak a következő 12 hónapban, és közel kétharmaduk, 65 százalékuk bérnövekedéssel kalkulál a bank felmérése szerint. 

