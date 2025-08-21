kalapácsMilánóreptértámadástűz

Brutális támadás a milánói reptéren, hatalmas volt a pánik + videó

Pánik tört ki Milánóban a Malpensa repülőtéren, miután egy férfi szeméttárolókat gyújtott fel, majd kalapáccsal esett neki a check-in pultok kijelzőinek, és a személyzetet is megtámadta.

Magyar Nemzet
2025. 08. 21. 11:49
Őrizetbe vettek egy férfit Milánó Malpensa repülőterén, miután több helyen tüzet okozott, összetörte a check-in pultok kijelzőit, és megtámadta a repülőtéri dolgozókat. A támadót a beszámolók szerint a Terminál 1 alkalmazottai fékezték meg, miután kalapáccsal randalírozva vonult végig az épületen – írja az Origó a Daily Mail cikkére hivatkozva.

Az olasz sajtó beszámolói szerint a férfit végül akkor állították meg, amikor füst kezdett terjedni az egyik részlegben, s kiderült, hogy a szeméttárolókat is felgyújtotta.

A Varese News értesülései szerint a támadás közben a kijelzőket is szétverte a 12-es és a 13-as pult között. Az egyik alkalmazott, aki közbelépett, megsérült, mielőtt a biztonságiak átadták a férfit a hatóságoknak.

A férfi kilétét egyelőre nem hozták nyilvánosságra. Az olasz rendőrség vizsgálja a támadás indítékát és körülményeit.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

