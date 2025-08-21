Brutális támadás a milánói reptéren, hatalmas volt a pánik + videó

Őrizetbe vettek egy férfit Milánó Malpensa repülőterén, miután több helyen tüzet okozott, összetörte a check-in pultok kijelzőit, és megtámadta a repülőtéri dolgozókat. A támadót a beszámolók szerint a Terminál 1 alkalmazottai fékezték meg, miután kalapáccsal randalírozva vonult végig az épületen – írja az Origó a Daily Mail cikkére hivatkozva.
Az olasz sajtó beszámolói szerint a férfit végül akkor állították meg, amikor füst kezdett terjedni az egyik részlegben, s kiderült, hogy a szeméttárolókat is felgyújtotta.