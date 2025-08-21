Nyáron sincs megállás, ülésezik a kormány

A nyári időszak ellenére folyamatos a kormányzati munka – erről Orbán Viktor számolt be Facebook-oldalán. A miniszterelnök bejegyzésében röviden úgy fogalmazott: „Munkában a kormány. Nyáron sincs megállás.”

A poszthoz több fényképet is csatolt, amelyeken a kabinet tagjai láthatók az ülés közben. A képek tanúsága szerint teljes létszámban gyűlt össze a kormány a mai napon, a miniszterelnök vezetésével.

Az ülésen született döntésekről a szokásos sajtótájékoztatón számolhatnak be. Információk szerint a Kormányinfót még csütörtök délután vagy legkésőbb pénteken tarthatják meg.