Magyar Péter gyűlöli, ha Varga Judit megszólal, mert kiderül az igazság

„Téged nagyon megütött a volt feleséged tegnapi szereplése. Tudjuk, hogy te akkor szoktál hosszan írni, amikor ideges vagy” – üzente Magyar Péternek Kocsis Máté a közösségi oldalán. A Fidesz frakcióvezetője rámutatott: a Tisza Párt vezére most az aszállyal próbálja elterelni a figyelmet, azt azonban nem említi, hogy az ingyen víz ellen szavazott. „Kár is a gőzért, mindenki Juditról beszél” – tette hozzá.

Fotó: Hatlaczki Balázs

Gyűlölöd, amikor megszólal, mert amit mond, az a nyers valóság. A gyerekeid anyja beszél rólad, aki a legjobban ismer. Olyankor te nem a népszerűnek hitt politikus leszel, The Man, hanem csak egy bántalmazó férj, egy pénzéhes kitartott

– hangsúlyozta a frakcióvezető.

Kocsis Máté azt is jelezte a baloldali politikusnak, hogy ne nevettesse ki magát azzal, hogy „Rogán küldte oda a propagandasajtót” azért, hogy eltereljék a figyelmet a tárgyalásról. Juditot a 444, a 24, a Telex kérdezte. „Mind a te szolgasajtód. Vagy szerinted őket is Rogán küldte?” – tette fel a kérdést Magyar Péternek. Mint fogalmazott: csípték, szúrták, harapták Juditot, hiénaként eredtek a nyomába, mert Magyar Péternek akartak segíteni. De Varga Judit ebből is jobban jött ki, mint a Tisza Párt vezére.

„Judit egy napja tematizálja a közbeszédet, amitől Magyar Péter megőrül. Klasszisokkal nagyobb tehetség, mint amilyen ő valaha lesz, ez az, amit a barátaitok mindig is tudtak. Varga Juditnak nem kell egy platóról üvöltöznie, fenyegetőznie, hogy figyeljenek rá. Ő nem kezdett el népdalokat kornyikálni az agresszívan kérdező újságíróknak, hanem válaszolt. És lemosta a volt férjét pár perc alatt" – mutatott rá Kocsis Máté. Majd ezt üzente a Tisza-vezérnek: „csak mérföldekkel kulloghatsz utána.”

Emlékszel? Ezért gyűlölted meg

– jelezte.

Magyar Péter tegnap óta folyamatosan gyártja gyártja volt feleségéről a gyalázkodó, sértő tartalmakat a netes pincsijeinek. Nem tehetségből, hanem erőszakosan, sunyin – emlékeztetett. Majd rámutatott:

Ez vagy te.

A frakcióvezető azt is üzente a Tisza Párt elnökének, hogy azzal se nevettesse ki magát, hogy mindez azért történt, mert „Orbánék” el akarták rontani a nyaralását. „Mindenki tojik a te nyaralásodra. Ha el is romlott, azt a legidősebb fiaddal beszéld meg…” – írta.

„Nagyon remélem, hogy Judit hamarosan megszólal az általad emlegetett 2019-es, A Képmásnak adott interjú hátteréről is. Vagyunk néhányan, akik ismerjük. Kívánom, hogy omoljon le az a várad is. Összességében kezd mindegy lenni, mit mondasz, hogyan terelsz, kit, milyen aljas vádakkal sározol. Láthatod a valódi és nem manipulált közvélemény-kutatásokból, hogy apadtok” – írta Kocsis Máté. Majd jelezte: csak van valaki, aki meg meri ezt mutatni Magyar Péternek egy zárt szobában,.

Tény, nem a legjobb napjaidat éled, de azért kitartást a nyaraláshoz!

– üzente a frakcióvezető. Majd kiemelte: „283 nap, és felkenődsz a falra. Még egy apróság! Tudjuk, hogy te mindenhez értesz, de a kertészetben locsolnak, a földeken meg öntöznek. Bocs” – tette hozzá a fideszes politikus.

Ahogy a Magyar Nemzet beszámolt róla, csütörtökön Varga Judit az újságírói kérdések kérésztüzébe került. A volt igazságügyi miniszter elmondta:

Magyar Péter, amikor a felesége már nem bírja elviselni azt a hihetetlen drámát és bántalmazást, amiben élt, és bejelenti, hogy el akar válni, akkor aljas manipulációval él.

– Egyrészt sírva könyörög, hogy nem válhatsz el, de közben készít egy hangfelvételt, amin 14 hónapig ül, és próbálkozik, hogy majd hangfelvétellel tönkretesz, és akkor nem válhatok el, aztán utána tartsam bent a jól fizető állásaiban, utána pedig hazudjak a HVG-s Dezső Andrásnak a párkapcsolati erőszak jegyzőkönyveiről – sorolta a volt miniszter, aki azt is megjegyezte, hogy a bántalmazott nők érdekvédelmi szervezeteinek hallgatása egyrészt sértő, másrészt áldozathibáztatással ér fel.