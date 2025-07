A bajor erdők színeit viselik a Sebességnővérek

Idén Garmisch-Partenkirchenben rendezték meg a BMW Motorrad Days találkozót, amelyre a [WOIDWERK] nevű műhely rögtön két egyedi motorkerékpárt is épített, a The Speed Sisters nevű gépek az R 12 és R 18 alapján készültek.

Fotó: BMW Motorrad

Ralf Eggl szándékosan hasonló stílusú, de szándékosan eltérő gépeket alkotott, hogy kihangsúlyozza a két BMW motorkerékpár közötti műszaki és formai hasonlóságokat, úgy, hogy közben megőrzi azok egyéniségét. Az R 18-asnál például megemelték és 30 mm-rel keskenyebbre vették a tankot, lebegő ülést építettek be, a hátsó rugóstagnál Wilber lengéscsillapító segítéségével 20 mm-rel emelték meg a magasságot. Az R 1300 GS-ről vették át a fékeket, fekete kerámia burkolatot kapott a kipufogó, számos egyedi, CNC-mart vagy 3D-nyomtatott alkatrészt látni mindenfelé.

Fotó: BMW Motorrad

Az R 12-es hátsó részét bobber-stílusban lerövidítették, új kormánnyal és lábtartókkal alakították át a vezetési pozíciót. Egyedi a 3D-nyomtatással készített tankburkolat, amelyen ott a The Speed Sisters logó is. Itt 15 mm-rel növelték meg a hátsó magasságot, Hatch kipufogórendszert építettek be. Mindkét motorkerékpárnál a bajor erdők színei jelennek meg, azért háromnegyedrészt fehér és negyedrészt zöld a színösszeállítás, mert Bajorországban hosszúak a telek, és olyankor hó fedi az erdőt.