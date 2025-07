Dömötör Csaba: A Tisza Párt ellene szavazott annak, hogy a gazdák ingyenes öntözővízhez jussanak

Szavai szerint nem véletlen, hogy a tiszások korábban az energiaár-támogatásokat is támadták. Gerzsenyi Gabriella tiszás EP-képviselő szerint az ilyen díjcsökkentések hasztalanok, ezért véget kellene vetni azoknak. Tehát azt az alapvetően a nagy cégeknek kedvező politikát, amit az energiaárak ügyében korábban is képviseltek, azt most az öntözővíz ügyére is kiterjesztették – mondta.

Mérhetetlen képmutatás, hogy a tiszás képviselők a magyar gazdákra hivatkoznak, de elhallgatják előlük, hogy mit szavaznak meg Brüsszelben az Európai Parlamentben

– fogalmazott.

Dömötör szerint a Tisza Párt képmutató a gazdákkal szemben

Amikor eléjük állnak a túráikon, akkor miért nem mondták a szemükbe, hogy ellenzik az öntözővízdíj-csökkentést? Akkor miért nem mondták el nekik, hogy brüsszeli jelölőik és szponzoraik az agrártámogatások leépítésére készülnek? És miért nem mondják el nekik, hogy az Európai Bizottság ezen a héten egy piacnyitási megállapodást kötött Ukrajnával, aminek a részleteit, pontos részleteit még nem is ismerjük? – tette fel a kérdést Dömötör.

Mi ragaszkodunk ahhoz, hogy minden lehetséges módon csökkentsük a gazdák terheit

– fogalmazott.

Közölte: egész Európát súlyos aszály sújtja. Magyarországon a 2022-es aszálynál is rosszabb lehet a helyzet. Az idén eddig lehullott csapadék a sokéves átlag alatt van, a talaj felső rétegeiből nagyon sok helyen hiányzik a víz. A kormány ilyen körülmények között döntött úgy, hogy átvállalja a vízdíjakat a gazdáktól. Emellett közel ötmilliárdot költ ereszek, zsilipek és szivattyúk javítására és fejlesztésére. Ezt megelőzően a gazdák 176 milliárdot igényelhettek infrastruktúrafejlesztésre és egy 65 milliárdos pályázat ezen a téren most is nyitva áll előttük.

A kormány jelentős forrásokat különített el annak érdekében, hogy nagyobb hangsúlyt kapjon a vízmegtartás

– emlékeztetett. Olyan vízgazdálkodást kell folytatni, amely figyelembe veszi a megváltozó éghajlati viszonyokat, az egyre gyakrabban előforduló aszályokat, miközben érdemi segítséget nyújt a gazdáknak és figyelembe veszi az ő öntözési igényeiket – jelentette ki.