Kiderült, mennyien nézik többen a Liverpool mérkőzéseit Szoboszlai Dominik miatt

– Hogyan kerültél a Spíler TV-hez és mi vonzott a sportkommentátorkodás világába?

– 2016 nyarán hívott az alapító főszerkesztőnk az induló csatornához, aminek azóta is a tagja lehetek – mondta a Magyar Nemzetnek Márkus Ádám, aki a Premier League első fordulójából három mérkőzést közvetít élőben. – Előtte 2010-ben tudatos döntés volt, hogy elmentem egy egyéves médiaiskolába, ahol már tudtam, hogy sportkommentátor szeretnék lenni. Azt azért mindenkinek tudnia kell, hogy nagyon ritka, ha valaki egyből kommentátorként kezd. A 36 évemmel talán még nem tartozom az idős kategóriába, de már több évtizede annak, hogy egy Bajnokok Ligája-döntő alatt eldöntöttem: sportkommentátor szeretnék lenni. Nyilván otthon voltak lehalkított tévé melletti közvetítések a szomszédaim nagy örömére, úgyhogy a szárnypróbálgatásaimat ők is sűrű kopogások közepette élvezték.

Márkus Ádám és Bogdán Ádám az Anfielden Szoboszlai Dominik idénybeli utolsó bajnokiján

– Miért pont a Premier League? Van személyes kötődésed az angol futballhoz?

– Ez érdekesen alakult, mert egyébként bármilyen topligát közvetítheti az ember, vagy például a magyar bajnokságot, mindegyiket megszereti. Tehát olyan nincs, hogy utálod, amit közvetítesz, mert az előbb-utóbb ki fog derülni a néző számára. Mindegyikben van valami, amit szerethetsz. Nekem egyébként szerencse, hogy tényleg a Premier League volt, amit az elejétől kezdve követek, mióta nézek labdarúgást, engem az szippantott be a legjobban. Egy Hungarosport nevű csatorna már közvetített az 1998–1999-es idényben, sőt a TV3-on voltak összefoglalók a forduló után hat nappal később, úgyhogy már azokat is néztem. És aztán már Magyarországon is lehetett élőben látni a mérkőzéseket a 2000-es években, ezután nem volt kérdés, hogy ez a kedvencem. Az meg szerencse, hogy egy olyan csatornához került a jog 2016-ban, ahol számoltak velem.

– Van olyan meccs, amit életed végéig emlegetni fogsz a közvetítéseid közül?

– Vannak olyan mérkőzések, amik az adott csapatok miatt nem lennének izgalmasak, de ha a 75. percben 3-0-ra vezet a hazai esélytelen csapat az FA-kupa második fordulójában, és a 90.-ben már 4-3-ra a profi vendégcsapat megy, és semmi hangom nincsen, mert náthával küzdök, de mégis egy óriási gólkiáltással zárul a meccs, az teljesen mindegy, hogy milyen szint, emlékezetes marad. De ami a legemlékezetesebb, az egy friss élmény. Liverpool–Crystal Palace a Premier League 38. fordulójában, helyszíni közvetítés Bogdán Ádámmal, a végén az első magyar Premier League-győztes magasra emeli a serleget, aztán pedig odajön a pálya szélén interjút adni, ez örök élmény.