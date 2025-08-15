LiverpoolSpíler TVSzoboszlai Dominik

Kiderült, mennyien nézik többen a Liverpool mérkőzéseit Szoboszlai Dominik miatt

Májusban a helyszínről közvetítette a Liverpool bajnokavatását és Szoboszlai Dominik történelmi aranyérmét Márkus Ádám. A Spíler Tv kommentátora – aki a Manchester United–Arsenal rangadóra készülő kollégájával, Somos Ákossal együtt – már tizedik éve a Premier League hangja a csatornánál, és ezúttal a Magyar Nemzetnek engedett betekintést abba, hogy milyen belülről Szoboszlai Dominikék mérkőzéseinek közvetítése.

Bacsinszki Ádám
2025. 08. 15. 5:35
Márkus Ádám a helyszínről közvetíthette Szoboszlai Dominikék bajnokavatását
– Hogyan kerültél a Spíler TV-hez és mi vonzott a sportkommentátorkodás világába? 
– 2016 nyarán hívott az alapító főszerkesztőnk az induló csatornához, aminek azóta is a tagja lehetek – mondta a Magyar Nemzetnek Márkus Ádám, aki a Premier League első fordulójából három mérkőzést közvetít élőben. – Előtte 2010-ben tudatos döntés volt, hogy elmentem egy egyéves médiaiskolába, ahol már tudtam, hogy sportkommentátor szeretnék lenni. Azt azért mindenkinek tudnia kell, hogy nagyon ritka, ha valaki egyből kommentátorként kezd. A 36 évemmel talán még nem tartozom az idős kategóriába, de már több évtizede annak, hogy egy Bajnokok Ligája-döntő alatt eldöntöttem: sportkommentátor szeretnék lenni. Nyilván otthon voltak lehalkított tévé melletti közvetítések a szomszédaim nagy örömére, úgyhogy a szárnypróbálgatásaimat ők is sűrű kopogások közepette élvezték.

Márkus Ádám és Bogdán Ádám az Anfielden Szoboszlai Dominik idénybeli utolsó bajnokiján
Márkus Ádám és Bogdán Ádám az Anfielden Szoboszlai Dominik idénybeli utolsó bajnokiján

– Miért pont a Premier League? Van személyes kötődésed az angol futballhoz? 
– Ez érdekesen alakult, mert egyébként bármilyen topligát közvetítheti az ember, vagy például a magyar bajnokságot, mindegyiket megszereti. Tehát olyan nincs, hogy utálod, amit közvetítesz, mert az előbb-utóbb ki fog derülni a néző számára. Mindegyikben van valami, amit szerethetsz. Nekem egyébként szerencse, hogy tényleg a Premier League volt, amit az elejétől kezdve követek, mióta nézek labdarúgást, engem az szippantott be a legjobban. Egy Hungarosport nevű csatorna már közvetített az 1998–1999-es idényben, sőt a TV3-on voltak összefoglalók a forduló után hat nappal később, úgyhogy már azokat is néztem. És aztán már Magyarországon is lehetett élőben látni a mérkőzéseket a 2000-es években, ezután nem volt kérdés, hogy ez a kedvencem. Az meg szerencse, hogy egy olyan csatornához került a jog 2016-ban, ahol számoltak velem. 

– Van olyan meccs, amit életed végéig emlegetni fogsz a közvetítéseid közül? 
– Vannak olyan mérkőzések, amik az adott csapatok miatt nem lennének izgalmasak, de ha a 75. percben 3-0-ra vezet a hazai esélytelen csapat az FA-kupa második fordulójában, és a 90.-ben már 4-3-ra a profi vendégcsapat megy, és semmi hangom nincsen, mert náthával küzdök, de mégis egy óriási gólkiáltással zárul a meccs, az teljesen mindegy, hogy milyen szint, emlékezetes marad. De ami a legemlékezetesebb, az egy friss élmény. Liverpool–Crystal Palace a Premier League 38. fordulójában, helyszíni közvetítés Bogdán Ádámmal, a végén az első magyar Premier League-győztes magasra emeli a serleget, aztán pedig odajön a pálya szélén interjút adni, ez örök élmény.

@spilertv Hát az érem merre van? 🏅 🥳🔴⚽️ #spilertv #tv2 #tv2play #premierleague #szoboszlaidominik #szoboszlai #markusadam #liverpool #bajnok #champion ♬ eredeti hang - SpílerTV

– Hogyan kell elképzelni a felkészülést egy mérkőzésre?
– Eltart, amíg kialakul egy kommentátori stílus, és olyan nincs, hogy ez minden nézőnek elnyerje a tetszését. Talán erre nem is kell törekedni, viszont az fontos, hogy tudd, mit miért csinálsz, és ha annak nagyjából meg tudsz felelni idővel, az már egy jó kiindulópont – bár a legtöbben saját maguknak a legnagyobb kritikusai. Nem órában mérem a felkészülést, mert lehet, hogy valakinek egy tízórás időszak kevesebbet ér, mint másnak egy kétórás etap. Például én a semmiből most készülhetnék akár húsz órát is egy tornaközvetítésre, biztos nem hoznám megközelítőleg sem úgy le, mint Méhes Gábor 2000-ben Csollány Szilveszter aranyérmét. Szóval függ attól, hogy mennyire vagy benne az adott sportágban, az adott ligában, hogy aktualizálnod kell-e a tudásodat, meg egyéb tényezőktől is. Ha például három hónapon keresztül nem közvetítesz egy csapatot, még ha képben is vagy, azért picit máshogyan készülsz. 

– Mi jelenti a legnagyobb nehézséget? 
– Az információ szortírozása nagyon fontos napjainkban, amíg húsz évvel ezelőtt mondjuk információkeresés volt, most információszelektálás van, és bele lehet menni, hogy melyik kommentátor mit, mikor mond – mert valakinek sok a háttér, valakinek pedig ez még nem elég informatív –, szerintem az a lényeg, mint a szinkronban is, hogy ne lógjon le a képről a mondanivaló.

– Milyen nézői visszajelzéseket kapsz többnyire, és hogyan kezeled akár a pozitív, akár a negatív kritikát? 
– Van egy falam a szerkesztőségben, elég vegyes kommentekkel: több a pozitív, de a negatívaktól sem tartok. Nehéz megfelelni mindenkinek, de már sokszor azzal, hogy emeled a hangod, azt gondolhatja a néző, hogy szurkolsz. Pedig ha a 90. percben fordít egy csapat, és ott teszed ezt, az az eseménynek szól, nem az adott csapathoz fűződő szimpátiáról. Amúgy sem gondolnám, hogy bármelyik kollégám szurkolna, ezt kizárod ilyenkor, mint egy szinkronszínész, aki nem azt nézi, hogy szimpatikus-e a karakter vagy sem, hanem az adott feladatát. 

– Kritikus hangok szerint túlzottan választékosan, néha mesterkélten fogalmazol – mit gondolsz erről? 
– Szeretem a kritikát egyébként, úgyhogy semmi problémám nincs ezzel. Erre mondtam, hogy stílus: valakinek tetszik, valakinek nem. Nyilván, ami nekem, vagy a főnökömnek nem tetszik, azt én is próbálom alakítani. Nem biztos, hogy mindig sikerül, viszont ha mindenkinek meg akarsz felelni, akkor elveszíted a (vélt vagy valós) egyéniségedet. A magánéletben sem vagyok más, mint a mikrofon mögött. 

– Mi fér bele kommentátorként? Az évek elteltével több esetben egyre lazábbak lettek a közvetítések. Sokan ezt előnyként, mások hátrányként emlegetik. Szerinted hol húzódik a határ, ami belefér? 
– Bár ezzel sincs gondom, azt hiszem a nézőnek nem feltétlenül csak a lazaság kell, hanem az, hogy mint egy jó idegenvezető, a kommentátor segítse terelni, mi történik a pályán. Vigye a lendület és belecsempésszen egy-két fűszert, amivel segíti a tájékozódásban. 

– Melyik kommentátor volt rád a legnagyobb hatással? 
– Szerintem Magyarországon mindenki megtalálhatja a számára kedvező stílusú kommentátort. Nem biztos, hogy mindig olyan eseményen, ahol szeretné, de elég sok karakteres kommentátorral lehet találkozni. És hogy kik voltak rám hatással? Nem lenne elegáns kiemelni egy embert, mert egyébként sokaktól lehet jó dolgokat beépíteni, hogyha illeszkedik az egyéniségedhez. Viszont talán egy kevésbé jó kommentátortól többet lehet tanulni.

 

Szoboszlai Dominik miatt sincs kivétel

– Térjünk át a közelgő Premier League-idényre, amely a Liverpool–Bournemouth összecsapással hamarosan kezdetét veszi. A címvédő keretében immár három magyar futballista – Kerkez Milos, Pécsi Ármin, Szoboszlai Dominik – található. A Liverpool meccseit közvetítve min változik a narratíva, ha két, esetleg három magyar játékos van a pályán? Ez befolyásolja, hova helyezed a fókuszt? 
– Minden kollégámnak nagy boldogság és egyben kihívás, hogy a legtöbb Liverpool-tétmérkőzést ebben az idényben is a Spíler 1-en láthatják élőben a nézők, a Premier League-rangadókkal ugyanez a helyzet.

Természetesen kiemelten foglalkozunk a Liverpoollal, mert ha a csapat mérkőzéseit hatszor-hétszer annyian nézik Szoboszlai Dominik miatt, mint korábban (vagy sokszor többen, mint a korábbi években nézettségben szinte egyeduralkodó Ferencvárost), akkor nem teheted meg azt, hogy ugyanúgy közelíted meg a felvezetést vagy a magazinokat, de az nem fordul elő, hogy a Szoboszlai név ezerszer többször szerepeljen meccs közben, mint mondjuk Mohamed Szalahé.

A stúdiós részeket sem építhetik fel a kollégáim úgy, hogy nem esik szó arról az emberről, aki a legjobban érdekli a magyar nézőket. Alighanem Dél-Koreában Szon Hung Min is főszereplő volt a Tottenham meccseinél az elmúlt tíz évben. Az biztos, hogy nem szurkol egyik kommentátor sem a Liverpoolnak azért, mert ott van Szoboszlai, de az is, hogyha egy Szoboszlai-gólt közvetítesz, az nem ugyanolyan, mintha egy másik játékos szerezte volna. Arra figyelni kell, hogy ne vigyen el a lelkesedés egy szinten túl, és ahogy én hallgatom a kollégáimat, mindenki nagyon ügyel erre. Viszont ha az első magyar Premier League-bajnokot közvetíthetjük, az egy különleges dolog. 

– Mennyit változott az angol klubok megítélése a magyar játékosokról az elmúlt években? 
– Az biztos, hogy jobb hírvivője a magyar játékosoknak, mint Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos, nem nagyon lehet, mert mindketten különböző pályán, de fejlődő ívet mutatnak. Egyiküket sem törte meg a Premier League. Szoboszlai Dominik 70 milliós játékosként érkezett Jürgen Klopp utolsó idényében, nagy bélyeg volt rajta, rengeteg kritikát is kap, elsősorban angliai szakértőktől. Ezt el kell viselni. Megtörhetett volna Dominik, az első idényének a második fele a sérülése miatt is már nem az elképzelések szerint alakult, a padra került a végén. De aztán Arne Slotnál is kivívta a helyét a kezdőben, most a felkészülés során is látjuk, hogy jött Florian Wirtz, de Dominiknak megvan a helye a csapatban, és talán még nagyobb szerepet kaphat a támadásépítésben Trent Alexander-Arnold távozása után. Nagyon pozitív üzenet, hogy nem tört meg, pedig voltak töréspontok, akárcsak tavaly ősszel, hogy mikor jön az első gól. 

– Kerkez Milosnak az első idénye nem alakult rosszul a Bournemouthnál, ott volt például Lloyd Kelly, aki évek óta alapembernek számított, az is egy komoly konkurenciaharc volt, de Kerkez maradt egyedül, a lejáró szerződésű Kelly távozott Newcastle-be. A második idényben olyan felejthetetlen pillanatai voltak, mint a Manchester City elleni két gólpassza, vagy a Tottenham elleni zseniális előkészítése. És nem véletlen, hogy az Andy Robertson hosszú távú örökösét kereső Liverpool szavazata Kerkezre esett 40 millióért is. Nyilván van egy összefüggés, hogy a sportigazgató a Bournemouthtól érkező Richard Hughes, de ő is tudja, hogy miért igazolt anno a Bournemouth-hoz, és utána miért akarta a Liverpoolhoz is. Ha megnézzük a balhátvéd potenciált, hogy a fiatalok közül kiben mennyi van, nem véletlen, hogy Kerkezt választotta a Liverpool, pedig neki is voltak töréspontok a két PL-évében, és mégis ott van. Nyilván neki ez az első idénye, Andy Robertsonnal azért ez egy kőkemény csata lesz, de én azt gondolom, hogy innentől a bizalom meglehet az ilyen típusú magyar játékosok felé, a gát átszakadhat. Kérdés, hogy jönnek-e az utódok, mert ez már nem Szoboszlaiékon múlik.

Leon Osmannel, az Everton legendájával
Leon Osmannel, az Everton legendájával

– A következő kérdést részben már érintetted: Florian Wirtz és Hugo Ekitiké érkezésével átalakulhat a Liverpool játékrendszere, és akkor még nem beszéltünk Alexander Isak esetleges szerződtetéséről. A nagyobb rivalizálás hogyan érintheti Szoboszlai játékperceit és a csapatban betöltött szerepét? 
– Az előző évben nagyon figyeltek arra, hogy Dominik nem játszott végig minden mérkőzésen, a 60-65. perc tájékán lecserélték, hogy bírja a terhelést. Arne Slot jól menedzselte a játékperceket, és sokszor kitért a sajtótájékoztatókon Dominik szerepére. Ez szerintem egy nagyon jó alap arra, hogy továbbra is kulcsember legyen. A konkurenciaharc megvan, szerintem nem Wirtz-cel egy az egyben fognak rivalizálni. A belső középpályán Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch és Szoboszlai hármasa kirobbanthatatlan volt a Liverpoolnál, néha Curtis Jones odafért, de tudtuk, hogy ők hárman az alapemberek. Most viszont távozott Alexander-Arnold és Dominikot láthattuk félig-meddig az ő szerepkörében a felkészülés során. Ugye Alexander-Arnold is azért a kor szellemének megfelelően jobbhátvédként belső középpályássá fejlődött fel a támadásoknál, és Dominik is tudja mélységből irányítani ezt a Liverpoolt, emellett a letámadásoknál is nagy szerepe volt. A játékperceit drasztikusan szerintem nem fogja érinteni, amennyiben jó formában lesz Szoboszlai Dominik. Ha esetleg jön egy komolyabb hullámvölgy, akkor érintheti negatívan, de eddig azért a tapasztalati tőke azt mutatja, hogy nála a rossz meccs sem a skála alsó részén mozog, inkább átlagos. És azért az nem rossz, hogyha a minimum szinted is egy jó átlag a Premier League-ben. A kiegyensúlyozottság nagy erénye lehet Dominiknak. 

– Nyilván nem tudjuk, hogy Diogo Jota halála milyen lelkiállapotot idéz elő a csapatnál, ezt majd meglátjuk. Az biztos, hogy elöl emiatt lehet még egy plusz igazolás is. Ekitiké Frankfurtban jó számokat hozott, de én még szkeptikus vagyok azt illetően, hogy ő fix pont lesz-e. Wirtz és Szalah helye megkérdőjelezhetetlen, és Cody Gakpo is kiválóan játszott az előző idényben, tehát neki is helyet kell szorítani. Felvetődik, hogy ha Isak jön, akkor mégis hova, mert neki nyilván kezdenie kell. Ebben az esetben tényleg a Liverpool kerete lehetne a legerősebb, ha nem néznénk hátra, mert azért a belső védelem még fontosabb kérdés, mint hogy Isak jön vagy sem, ide egy játékos érkezése még fontosabb lenne a hosszú távú tervek miatt, bármilyen furcsán is hangzik. 

– Bár Szoboszlainak Arne Slotnál még nagyobb szerepe van a támadásokban, mint Jürgen Kloppnál volt, mindkét rendszerben kulcsembernek bizonyult. A sokoldalúsága a legnagyobb erénye? 
– Sokoldalúság, munkabírás, akaraterő. Én ezt a hármat helyezném az első sorba, de ezek tényleg megvannak, no meg a kudarctűrő képesség. És ez most mondhatnánk, hogy belemagyarázzuk, merthogy magyar, és azért nem látjuk a rosszat. Nem, ezek megvannak Szoboszlai Dominikban, amit talán még a kritikusai is elismernek, és egy nagycsapatnál talán a konzisztencia a legfontosabb. Azért kapott kérdés Florian Wirtz-ről az évzáró sajtótájékoztatón, ott is elmondta, meg kell küzdeni a helyért a kezdőben, és ő így áll bele, nem fél senkitől. Ez nekünk talán szokatlan itthon, és egyesek nagyképűségnek, arroganciának láthatják, de ez kell, mert különben eltaposnak.

Szoboszlai-gól a felkészülési időszakban a Milan ellen:

 

