Török fegyverek érkeznek Szíriába

Törökország és Szíria az elmúlt napokban tárgyalásokat folytattak a jövőbeni együttműködésekről. A török hadsereg az egyik ilyen megállapodás keretében nem csak fegyvereket szállít majd, de akár ki is képzi a szíriai harcosokat. Eközben a hivatalos statisztikák szerint is egyre több szíriai menekült tér haza.

Magyar Nemzet
2025. 08. 14. 22:47
Fotó: OMAR ALBAW Forrás: Middle East Images
Törökország fegyverrendszereket és logisztikai felszereléseket szállít Szíriának egy frissen aláírt katonai együttműködési szerződés keretében. A török védelmi minisztériumi illetékese az előző nap aláírt megállapodásról csütörtökön nyilatkozva hozzátette, hogy szükség esetén Ankara ki is képzi a szíriai katonákat a fegyverek használatára.

A török hadsereg segít majd a szíriai erők kiképzésében 
Fotó: MOHAMMAD DAHER / NurPhoto

A NATO-tagállam Törökország Szíria fő szövetségese Bassár el-Aszad elnök tavaly decemberi megbuktatása óta. Segítséget ígért a szíriai fegyveres erők kiképzéséhez és átszervezéséhez, az ország és intézményeinek újjáépítéséhez, valamint Szíria területi épségének védelmezéséhez.

Az első lépés egy átfogó katonai együttműködési szerződés volt, amelyről hónapokon át folytak a tárgyalások. Törökország és Szíria szerdán írta alá az egyetértési memorandumot a két ország védelmi miniszterei és hírszerző főnökeinek tárgyalása után.

A memorandum célja, hogy összehangolja a katonai kiképzést, és együttműködést, tanácsadást, információ- és tapasztalatcserét irányozzon elő, biztosítsa a katonai felszerelések, fegyverrendszerek, logisztikai berendezések és az ezzel kapcsolatos szolgáltatások biztosítását

– közölte újságírókkal a török minisztériumi tisztviselő.

A török közlés szerint több százezer szíriai menekült tért vissza hazájába 

Már 411 649 szíriai menekült tért vissza hazájába Törökországból azóta, hogy tavaly decemberben új vezetés került az ország élére. 

A török belügyminisztérium tájékoztatása szerint a szíriai állampolgárok hazatérése a nyáron fel is gyorsult, ugyanis június közepe óta csaknem 140 ezer ember tért vissza.

Hivatalos adatok szerint nagyjából 2,5 millió szíriai menekült él továbbra is Törökországban. 2021-ben számuk elérte a 3,7 milliót.

Az elmúlt hetekben Szíriában újabb erőszakos összecsapások törtek ki különböző csoportok között, és támadások értek vallási kisebbségeket is. Ez kérdésessé tette az iszlamista új damaszkuszi vezetés béketeremtő képességét, valamint azt, hogy egyenlően meg tudja-e védeni a szíriaiak jogait.

Borítókép: Szíriai katonák egy út melletti ellenőrzőponton (Fotó: AFP)

