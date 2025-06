Ezt mondja Szíria az elfoglalt Golán-fennsíkról

Jelentős fordulat állhat be a szíriai-izraeli kapcsolatokban. A libanoni LBCI hírcsatorna beszámolója alapján Szíria már nem követeli az 1967-ben elfoglalt Golán-fennsík visszaadását a jelenlegi béketárgyalások során, ami új fejezetet nyithat a két ország viszonyában – írja a The Times of Israel izraeli napilap.

Szíria már nem követeli a Golán-fennsík visszaadását (Fotó: Middle East Images via AFP)

A névtelen forrásokra hivatkozó jelentés szerint Szíria más prioritásokat fogalmazott meg. Elsődleges céljuk, hogy Izrael ismerje el az új szíriai rezsimet, és vonuljon ki azokról a dél-szíriai területekről, amelyeket január óta tart ellenőrzése alatt.

Damaszkusz emellett egyértelmű biztonsági megállapodásokat sürget Dél-Szíriában és a Jordánia, Szíria és Izrael alkotta határháromszögben. A szíriai vezetés amerikai támogatást is kér, bár ennek pontos természete egyelőre nem ismert. Fontos megjegyezni, hogy Izrael 1981-ben annektálta a Golán-fennsíkot, amit a nemzetközi közösség nem ismer el. A terület stratégiai jelentősége miatt korábban Szíria ragaszkodott annak teljes visszaadásához, ami meghiúsította a korábbi béketörekvéseket.

Mint arról beszámoltunk, az Aszad-rezsim tavaly decemberi összeomlása után Izrael előretolt állásokat épített ki a Hermon-hegy szíriai oldalán. Bár eleinte a zsidó állam hangsúlyozta, hogy az intézkedés ideiglenes, egyre inkább úgy tűnt, hogy Izrael tartós jelenlétre rendezkedett be.

A BBC által közzétett műholdképek szerint az izraeli hadsereg új katonai infrastruktúrát épített a demilitarizált pufferzónán belül, amely elvileg az 1974-es tűzszüneti megállapodás értelmében tiltott terület az izraeli hadsereg számára.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP)