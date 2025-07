Ozzy Osbourne újabb titkára derült fény

Ozzy Osbourne életében rengeteg kifogásolható, megbotránkoztató és nem mindennapi dolgot tett, azonban volt egy alkalom, amikor megígérte: jól fog viselkedni. A zenész ugyanis legjobb formáját akarta hozni, amikor találkozott II. Erzsébet királynővel, azonban a találkozó nem úgy sikerült, ahogyan azt remélte – írja a Metropol.

Ozzy Osbourne a királynővel is találkozott (Fotó: MTI/AP/Invision/Jordan Strauss)

A LadBible cikke szerint Ozzy Osbourne még 2002-ben fellépett a Golden Jubilee ünnepségen, ahol személyesen találkozhatott a néhai királynővel. A Black Sabbath együttes ikonikus frontembere először el sem hitte, hogy egy királyi ünnepségre kérték fel.

Sosem gondoltam magamról, hogy egy királyi ünnepség alapanyaga lennék. A feleségem mondta nekem a hírt, és azt hittem, át akar verni

– emlékezett vissza a zenész, aki a meglepetése ellenére izgatottan várta a fellépést, és megfogadta, kitűnően fog viselkedni:

nem fogom letépni dolgok fejét és nem fogok a falra vizelni.

Mindezeket be is tartotta, azonban végül mégis megtörte a királyi protokollt, de csak véletlenül. Sharon Osbourne elmondta, a helyzet elég vicces volt. A férje annyira izgult, hogy találkozik a királynővel, hogy véletlen rosszul szólította meg az uralkodót.

Amikor a zenész meghajolt a királynő előtt, a Felség megszólítás helyett egy kis nyelvbotlás miatt Szentségednek hívta a királynőt, mely megszólítás a pápát illeti. A királynő szóra se méltatta a hibát, úgy folytatta a beszélgetést, mintha mi sem történt volna.

A frontember mindemellett jó kapcsolatot ápolt a királyi család másik tagjával is, és különös barátságba kezdett az akkor még herceg Károllyal. A trónörökös egy üveg whiskey-t is küldött az énekesnek 2003-ban egy balesete után, majd a fotósok rajtakapták őket egy jó hangulatú beszélgetésen 2006-ban. A király és a rocksztár egy évben született, mindketten 1948-ban látták meg a napvilágot, ezért értették egymás problémáit, amire a zenész felesége is rávilágított.