Megszólalt az Ukrajnában agyonvert Sebestyén József testvére

Képtelen megbocsátani a testvérét halálra verő ukrán katonáknak a magyar férfi nővére, Márta. Sebestyén József három hétig feküdt a beregszászi kórházban, ahol édesapja karjai közt halt meg. A férfi már nem rendelkezett hivatalos ukrán lakcímmel, és ismerősei úgy tudják, emiatt hitte azt, hogy nem fenyegeti a besorozás veszélye. Kárpátalját nem hagyta el, részben idős szülei miatt, másrészt attól tartott, hogy ha elhagyja otthonát, mások jogtalanul elfoglalhatják azt. Rendszeresen látogatta a Parisel nevű cukrászdát, ahol, amikor csak tehette, reggeli kávéját fogyasztotta.

Ismerősei szerint azon a napon, amikor eltűnt, a hadkiegészítő hivatal (TCK) emberei szándékosan vadásztak rá.

Nem vitték el az illetékes sorozóirodába, ahol hivatalos egészségügyi vizsgálatnak kellett volna alávetni – ahogyan azt a jogszabályok előírják. Ehelyett egy erdei területre hurcolták, ahol sárban kellett másznia, miközben vasrudakkal kegyetlenül megverték. Az eseményt fotókkal és videóval is rögzítették. Miután Sebestyén József súlyos sérüléseket szenvedett, szabadon engedték. Szülei napi két alkalommal is látogatták a kórházban. Állapota egyre rosszabb lett, június 21. és 25. között már öntudatlan állapotba került, beszélni is alig tudott.