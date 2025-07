Nyilatkozott az ukrán toborzók által halálra vert magyar férfi szomszédja

Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, ukrán toborzók úgy megvertek egy beregszászi férfit, hogy meghalt. A kényszersorozás után a magyar állampolgárt, Sebestyén Józsefet vasdoronggal ütötték az emberrablók. Hetekkel később a beregszászi kórházban meghalt, noha a hozzátartozóinak azt mondták, minden rendben. Az ügyben megkerestük Sebestyén József korábbi szomszédját, aki a férfiról és az ukrajnai helyzetről is kérdeztünk. A férfi elmondta, hogy anno ő is Beregszászban élt és szomszédok voltak Józseffel. Ismerősei és rokonai azonban továbbra is a környéken élnek, így tisztában van az ukrajnai történésekkel. A szomszéd elmondta, hogy Józsefet jó emberként ismerte meg és ha akarna se tudna rosszat mondani rá. Anno Józseféknek volt egy kávéházuk/bárjuk, amit ők is vezettek és sokan szerettek oda járni. A férfi elmondta, hogy most is ott élő rokonai sokat mesélnek neki az ukrajnai állapotokról – számolt be róla az Origó.

Illusztráció. Egy magyar férfi belehalt az ukrán toborzók brutalitásába, a kényszersorozás soha nem látott méreteket öltött (Fotó: AFP)