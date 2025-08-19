Rendkívüli

Irány a BL-főtábla: Varga mesteri lövése után a Qarabag fordított a Groupama Arénában – élő

Magatehetetlenné tették áldozatukat az ukrán emberrablók

Ezúttal Luck városában csaptak le a kegyetlen toborzók – számol be róla az Origo. Az újabb kényszersorozási esetben egy eszméletlen férfit tuszkoltak be a furgonjukba.

2025. 08. 19. 22:12
Illusztráció (Forrás: NurPhoto via AFP)
Továbbra sem pihennek az emberrablók Ukrajnában. A legfrissebb, kényszersorozási esetről szóló videóból egy különösen megrázó esetre derül fény – írja az Origó.

A kényszersorozás áldozatai könnyen a front poklában találhatják magukat
A felvétel az ország északnyugati részén található Luck városban készült, és az látható rajta, hogy az egyik toborzó leüt egy férfit, majd a magatehetetlen testet betuszkolja a várakozó furgonba.

A toborzók mindennapi rutinjának része az erőszak alkalmazása. A verés gyakorlatilag mindennaposnak számít, de az is előfordul, hogy fojtogatják az áldozatot.

