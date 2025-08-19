Magatehetetlenné tették áldozatukat az ukrán emberrablók

Továbbra sem pihennek az emberrablók Ukrajnában. A legfrissebb, kényszersorozási esetről szóló videóból egy különösen megrázó esetre derül fény – írja az Origó.

A kényszersorozás áldozatai könnyen a front poklában találhatják magukat (Fotó: Anadolu via AFP)

A felvétel az ország északnyugati részén található Luck városban készült, és az látható rajta, hogy az egyik toborzó leüt egy férfit, majd a magatehetetlen testet betuszkolja a várakozó furgonba.

Ukraine 🇺🇦

In Lutsk, Tcc, the military recruiter knocked out and then loaded the already unconscious citizen into the van. pic.twitter.com/sPasGGnMRo — Ty Ty (@OncomingAllure) August 18, 2025

A toborzók mindennapi rutinjának része az erőszak alkalmazása. A verés gyakorlatilag mindennaposnak számít, de az is előfordul, hogy fojtogatják az áldozatot.

